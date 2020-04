Die Initiative Pflegesterne will dabei helfen, bundesweit Fachkräfte für Pflegeeinrichtungen zu gewinnen. An diesem Netzwerk ist auch die Evangelische Altenhilfe St. Georgen als einer der Kooperationspartner beteiligt.

Die Aktion Pflegesterne ist eine breite Bewegung aus der Pflege, die, so heißt es in einer Mitteilung, dauerhaft auf eine Aufwertung der Pflege abzielt und jetzt in der Krise unbürokratisch und schnell ehemalige Pflegekräfte mit Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen über www.pflegesterne.de zusammenbringt. Diese Option steht folglich vielen Einrichtungen bundesweit offen, so auch den Verantwortlichen der Evangelischen Altenhilfe in St. Georgen.

Noch kein Bedarf in St. Georgen

Die Evangelische Altenhilfe St. Georgen hat sich bereits auf der Plattform angemeldet, musste aber noch nicht aktiv werden. „Wir könnten dort dann Personal anfragen, wenn es nötig wäre“, sagt Sonja Heinzmann, Heimleiterin des Elisabethhauses und Digitalisierungsbeauftragte, die das Projekt verantwortet. Aktuell herrsche in den St. Georgener Einrichtungen aber kein Personalnotstand, doch man wisse nie, was kommt. Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise, die derzeit vor allem das Lorenzhaus betrifft, in dem sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter bereits infiziert sind oder waren. Eine der Personen, die mehrfach vorerkrankt war, ist zudem verstorben.

Wettbewerb der Regierung

Anlässlich der Corona-Pandemie rief die Bundesregierung Ende März zum #WirVsVirusHackathon auf, einem großen Programmierwettbewerb, bei dem Programmierer, Kreative oder einfach interessierte Bürger digitale Ideen zur Bewältigung der Corona-Krise einreichen konnten. In 48 Stunden beteiligten sich so über 20 000 Menschen mit fast 2000 Ideen. Die Aktion Pflegesterne ist dabei als eine von 130 Initiativen für das sogenannte #WirVsVirus Solution Enabler Programm unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts ausgewählt.