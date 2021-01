Die Stadtbibliothek ist geschlossen und trotzdem gehen die Vielleser in St. Georgen nicht leer aus. „Unser Abholservice wird sehr gut angenommen“, sagt Leiterin Lucia Kienzler. Und ergänzt: „Unsere Vielleser sind glücklich, dass wir da sind.“ Das habe auch möglich gemacht, dass nun auch samstags geöffnet wird. „Das sind dann unsere normalen Öffnungszeiten“, so die Leiterin.

Die kontaktlose Übergabe funktioniere indes auch reibungslos – über das Treppenhaus. Dort werden die gewünschten Medien kurz vor dem Übergabezeitpunkt hingestellt, der Leser muss sie nur noch mitnehmen. Dabei gelten, mittlerweile selbstredend, die AHA-Regeln. Auf selben Wege, also über das Treppenhaus, läuft auch die Rückgabe der Medien.

Gut angenommen werden auch die digitalen Angebote der Bibliothek. Auch sie haben einen Aufschwung erlebt. Das Angebot soll zudem ausgebaut werden. Innerhalb des Bibliothekenverbunds, dem St. Georgen angehört, werde das derzeit diskutiert. „Der Vorteil hier ist, dass die Ausleihe natürlich kontaktlos ist und rund um die Uhr verfügbar“, so Lucia Kienzler.

Lesezeit wird digital

Die bei Kindern beliebte Lesezeit soll schon bald auch in einem digitalen Format angeboten werden. Einer der Lesepaten wird in einem Video vorlesen anstatt, wie sonst üblich, direkt in der Bibliothek vor den Kindern zu sitzen. „Hierzu müssen wir allerdings noch etwas klären, das dauert sicherlich noch eine Woche“, sagt Lucia Kienzler. Details zum genauen Ablauf wird es also zeitnah geben.

Und so funktioniert der Abholservice: Recherche im Online-Katalog nach verfügbaren Medien, Liste per E-Mail an bibliothek@st-georgen.de oder telefonisch unter 07724/87301 an die Bibliothek übermitteln. Möglich ist das Dienstag und Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr sowie mittwochs von 12 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Auf diesem Wege können auch Neunutzer, so lange die Stadtbilbiothek geschlossen bleibt, einen Leseausweis beantragen.