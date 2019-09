In diesem Jahr wird das Dutzend der Bergstadtsommer-Auflagen voll. Den Auftakt erlebten rund 150 Zuhörer in der Stadthalle. Das Dönneweg-Quartett & Friends hatte das Augenmerk dabei auf ungarische Wurzeln gelegt. Die Instrumente, Klarinette, Violoncello, Kontrabass und Cimbalom versprachen erwartungsvolle Momente.

Viele Leckerbissen

Hanno Dönneweg hatte bei der Begrüßung gleich zu Beginn auf die nachfolgenden Konzerte der weit über St. Georgen hinaus bekannten Bergstadtsommer-Konzerte hingewiesen. Darunter sind zahlreiche „Leckerbissen“, und wenn es inzwischen Musiker gibt, die St. Georgen mit dem Bergstadtsommer Auftritten in Berlin vorziehen, hat das mehr als einen Grund.

Faszination Ungarn

Ungarn, zur Zeit der großen Komponisten bei uns als ein Land der weiten Steppen und leidenschaftlicher Musik bekannt, zieht auch viele Jahre später musikalisch in seinen Bann. Vor allem auch dann, wenn als eine der Zugaben der „Schweinehirtentanz“ von Bélá Bartók, gespielt mit Klarinette und Cimbalom erklingt. Mit Johannes Brahms und dessen „Ungarischem Tanz Nr. 4“ als weitere Dreingabe, war die ständig vorhandene Spielfreude mehrfach zum Ausdruck gekommen.

Weit gespannter Bogen

Solistisch wirkten Enikö Ginzery am Cimbalon, in Deutschland als Hackbrett bekannt, Dirk Altmann an der Klarinette und Zenon Kazmierz-Strittmatter am Kontrabass. Das Dönneweg-Quartett trat mit Gesa Jenne-Dönneweg (Violine), Rosa Wember (Violine), Karsten Dönneweg (Violoncello) und Janis Wilbardis (Viola), auf. Der musikalische Bogen war weit gespannt über Josef Haydn, Kodály Zoltán, Kurtág Györy bis hin zu Johannes Brahms und Sandor Veress.

Kurzweilige Sätze

Bereits das eingangs erklungene „Lerchen Quartett“ von Haydns „Quartett D-Dur“ für zwei Violinen, Viola und Violoncello, op.64,5, gespielt vom Dönneweg-Quartett, war Wohlklang für die Ohren. Das Quartett bot drei unterhaltsame, kurzweilige Sätze, welche jedes Gefühl für die rasend vorbeiziehende Zeit vermissen lassen.

Virtuose Instrumentalistin

Erste Klänge mit dem Cimbalon mit dem Untertitel „Zeichen, Spiele und Botschaften“, lassen die Virtuosität der Instrumentalistin Enikö Ginzery erkennen. Das „ungarisch Wehmütige“ übersetzt Dirk Altmann in perfektionierten Klarienttenklang.

Mit dem Dönneweg Quartett wird die 12. Neuauflage des Bergstadtsommers in St. Georgen eröffnet. Im Bild von links Gesa Jenne-Dönneweg, Rosa Wember und Janis Wilbardis. | Bild: Werner Mueller

Uraufführung

Dass es in St. Georgen im Bergstadtsommer-Auftaktkonzert zu einer Welturaufführung kommen wird, damit hat niemand gerechnet. Die von Veress komponierte „Transsilvanische Melodie“ hat dem erwartungsvollen Publikum Musik in Bewegung und leicht orientalischem Einschlag geboten – und ohne Zugabe duften die Musiker die Bühne nicht verlassen.

Wie ein Familientreffen

Für die Familie Dönneweg sind die Bergstadtsommer-Konzerte auch eine Art Familientreffen, leben die drei Kinder des Jugendmusikschulgründers Peter Dönneweg doch längst nicht mehr in St. Georgen. Die Programmankündigung des Dönneweg-Quartetts ist für Liebhaber klassischer Musik mehr oder weniger Verpflichtung, zu den Konzerten zu kommen.

Abwechslung kommt an

Auch das abwechslungsreiche Angebot von Klassik über Jazz bis hin zur Moderne hat einen besonderen Ruf in der Bergstadt und darüber hinaus. Ebenso wie die wechselnden Konzertorte, wie die Stadthalle, das Hotel Federwerk, das Forum am Bahnhof (FAB), die Lorenzkirche oder die Buchenberger Nikolauskirche. Menschen aus naher und weiter Umgebung kommen mittlerweile eigens zum Bergstadtsommer, um Musik der allerfeinsten Klasse zu Gehör zu bekommen. Es ist auch den Gesichtern der Gäste anzumerken, dass der Bergstadtsommer eine besondere Faszination ausstrahlt.





