von Lea Spormann

Im Frühling geht es für die Stadtgärtnerei jedes Jahr ans Eingemachte. Den jährlichen Ablauf kennt die Ziergärtnerin Ruth Bühler, die sich hauptsächlich um das Gewächshaus kümmert, bereits in- und auswendig. Bereits 30 Jahre arbeitet die 49-Jährige nun beim Bauhof.

„Ich habe das Gärtner Handwerk praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Meine Mama hat sehr viel zuhause im Garten gearbeitet, was mich sehr inspiriert und geprägt hat“, erzählt Ruth Bühler. Auch ihr jüngerer Bruder wurde kurz nach ihr Gärtner. „Es macht mir einfach sehr viel Freude, das habe ich früher gemerkt und das ist heute immer noch so“, sagt sie. Sie empfindet die Arbeit als sehr vielseitig und freut sich immer an den vielen Positiven Rückmeldungen, die sie von den Einwohnern St. Georgens bekommt.

Ruth Bühler pflanzt die Pflanzen in einem guten Abstand zueinander ein. | Bild: Lea Spormann

An diesen Rückmeldungen erfreut sich auch ihr Kollege Dominik Jooß. Er fing die Lehre nach seinem Schulabschluss an. „Ich hatte bereits ein Praktikum als Ziergärtner gemacht und habe mich schlussendlich für diesen Beruf entschieden, da einerseits die Gärtnerei näher war als meine andere Option und ich einfach sehr gerne draußen in der Natur bin,“ sagt er. Bevor er schlussendlich beim Bauhof in der der Stadtgärtnerei landete, war er auch in der Landschaftsgärtnerei und im Verkauf tätig. „Mir gefällt es einfach sehr gut mit Steinen und Blumen zu arbeiten und etwas buntes zu gestallten, dabei blühe ich einfach auf,“ sagt er.

Die Wurzeln sollten beim Eintopfen etwas frei gemacht werden. | Bild: Lea Spormann

Bei der Stadtgärtnerei sind die beiden unter anderem für das Züchten von Pflanzen, das Reinigen vom Gewächshaus, das Umtopfen von Pflanzen und das Bepflanzen von Beeten zuständig. Ruth Bühler kümmert sich überwiegend um das Gewächshaus und arbeitet auch die meiste Zeit dort, um beispielsweise auch Pflanzen zu bestellen. Dominik Jooß dagegen ist öfters auch mal draußen unterwegs, um die Grünanlagen zu warten und zu bewässern und auch Winterdienste zu verrichten.