Das St. Georgener Traditionsunternehmen Grässlin entlässt erneut 20 Mitarbeiter. Die Produktion wird komplett nach Mexiko verlagert. Diese Restrukturierung, wie Grässlin diese Maßnahme in einer Mitteilung nennt, soll bis Mitte des Jahres vollzogen werden. Erste Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitern führe man derzeit. „Die Entscheidung, die Produktion ganz einzustellen, fiel uns nicht leicht. Jedoch müssen wir die Kosteneffizienz und die Produktivität weiter steigern, um in Zukunft wachsen zu können", sagt Paulina Kowalkowska, Geschäftsführerin der Grässlin GmbH. Die angekündigte Verlagerung trage durch effizientere Transportwege und das Ausschöpfen der konzentrierten Fertigungskraft an einem Standort dazu bei, Produktionskosten maßgeblich zu reduzieren.

Zweite Entlassungswelle in kurzer Zeit

Mit diesem Schritt trifft die Mitarbeiter bereits die zweite Entlassungswelle innerhalb kurzer Zeit. Bereits vor knapp zwei Jahren, im Mai 2017, hatte das Unternehmen bekannt gegeben, mehr als 60 Mitarbeiter zu entlassen. Infolgedessen war das Werk in Peterzell verkauft worden, das nun vor dem Abriss steht. Künftig wird die Firma Wahl aus Unterkirnach dort ihren Sitz haben.

Nachdem bereits 2018 wesentliche Bestandteile der Produktion der Grässlin GmbH nach Ciudad Juárez, Mexiko, umgesiedelt wurden, werden bis Mitte des Jahres die verbliebene Motorenfertigung sowie noch bestehende kleinere Bereiche der Spritzerei und des Werkzeugbaus nach Mexiko folgen. Die Serienfertigung der jüngsten Zeitschaltuhr, einer digitalen Verteilerzeitschaltuhr, bleibe zwar in Deutschland, werde aber in Zukunft bei einem Zulieferer in der Region erfolgen.

Die wirtschaftliche Schieflage bei Grässlin zieht sich bereits über Jahre. Sie gehört heute zum amerikanischen Konzern Intermatic. Das heutige Management sieht die Ursache der Probleme von heute aber vor allem in der Zeit, in der Grässlin zu General Electric (GE) gehörte. Damals seien viele falsche Entscheidungen getroffen worden, hatte Paulina Kowalkowska bereits 2017 bilanziert.

Fokus auf Kernkompetenz

In Zukunft wolle man sich, so Grässlin, auf seine Kernkompetenz konzentrieren. "Mit circa 50 Mitarbeitern stellt sich das Unternehmen neu auf und verspricht sich in den nächsten Jahren ein Umsatzwachstum in zweistelliger Höhe", so heißt es in der Mitteilung. Hierzu wolle man das lokale Entwicklungsteam ausbauen. Julian de la Cuesta, Director der Grässlin GmbH, sagt: "„Ich bin überzeugt, die Restrukturierung ist der richtige Weg, um Grässlin in die richtigen Bahnen zu lenken. Die Produkte, die wir derzeit entwickeln und die in den nächsten zwei Jahren die Marktreife erreichen, entsprechen genau den Anforderungen unserer Kunden."