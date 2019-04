von SK

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag, gegen 7.35 Uhr, auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr geprallt. Die junge Frau war auf der Kreisstraße 5729 von Schönwald in Richtung Oberkirnach unterwegs. In einer Linkskurve verlor die Autofahrerin die Kontrolle über den Kleinwagen und schleuderte auf die Gegenspur.

In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda eines 54-jährigen Mannes. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten ins Klinikum eingeliefert werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 24 000 Euro geschätzt.