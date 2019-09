St. Georgen vor 10 Stunden

Zurückgeblättert: Bürgermeister Schergel verpflichtet vor 25 Jahren die neuen Stadträte

Was nützt der Stadt, was schadet ihr? Einzig von dieser Abwägung sollten sich Stadträte bei ihrer Arbeit leiten lassen und nicht von Fraktions- und Parteizwängen. Das gibt Bürgermeister Wolfgang Schergel den neuen und wiedergewählten Stadtratsfrauen und –männern damals in der konstituierenden Sitzung mit auf den Weg.