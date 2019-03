Na, haben Sie heute früh schon ein Nutellabrot gegessen und sich eine Tasse rabenschwarzen Kaffee gegönnt? Oder haben Sie stattdessen in einen knackigen Apfel gebissen und sich wie immer Ihr Lieblingsmüsli schmecken lassen? Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie zur zweiten Fraktion gehören, dann dürfte Ihnen der Donnerstag, 7. März, keine größeren Probleme bereiten. Denn das ist der Tag der gesunden Ernährung – ein bundesweiter Aktionstag, der 1998 durch den Verband für Ernährung und Diätetik eingeführt wurde.

Nur noch Obst, Gemüse, Knäckebrot und stilles Wasser? Das ist wohl auch nicht unbedingt der Schlüssel zum Glück. (Symbolbild) | Bild: Kai Remmers

Gutes Fett – böses Fett

Aber was genau ist eigentlich gesund? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ständig geistern neue Ernährungsweisheiten durch die Fachblätter, nur damit sie kurz darauf von anderen Fachblättern widerlegt werden können. Fett wird seit jeher als Ernährungssünde verteufelt – teilweise jedoch zu Unrecht, wenn man Experten glauben darf. Immerhin seien ungesättigte Fettsäuren gar nicht so schlimm – Raps- oder Leinöl seien quasi gutes Fett im Vergleich zur bösen Butter.

Oder die fiesen kleinen Kohlenhydrate. Sind ungesund und machen dick, sagt man. Deshalb ist „Low-Carb“ eine der beliebtesten Diäten bei Abnehm-Willigen. Ausgerechnet Wissenschaftler aus dem Land der Burger und Donuts haben 2018 allerdings herausgefunden, dass zu wenige Kohlenhydrate das Leben verkürzen, statt es zu verlängern.

Gesundheit Orthorexie - Wenn gesunde Ernährung ungesund wird Das könnte Sie auch interessieren

Nur noch Stangensellerie, Soja-Latte und Goji-Beeren?

Was kann man denn nun überhaupt noch essen, wenn man sich gesund ernähren will? Nach Gammelfleisch, Dioxin-Eiern und Ehec-Sprossen scheint im Lebensmittelbereich ja nichts mehr hundertprozentig unbedenklich zu sein. Oder machen wir uns einfach viel zu viele Gedanken ums Essen? Wer hat schon Lust, einen Großteil seiner Freizeit mit dem Studium von Zutatenlisten im Supermarkt zu verbringen? Und nur noch Stangensellerie knabbern, Soja-Latte schlürfen und Goji-Beeren löffeln ist auf Dauer sicher auch nicht der Schlüssel zur inneren Glückseligkeit.

Ernährung Darf man Pilze nochmal aufwärmen, macht abends essen dick? Welche Volksweisheiten zum Essen stimmen Das könnte Sie auch interessieren

Wahrscheinlich sollten wir das Thema Ernährung einfach ein bisschen entspannter angehen, auf die Signale des eigenen Körpers hören und einfach möglichst ausgewogen essen. Außerdem ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendeine neue Ernährungsstudie plötzlich die ungeahnten Vorteile von Nutella oder schwarzem Kaffee aufdeckt.