von Rita Bolkart

Zum Abschluss der Zukunftswoche hatte Gemeindediakon Martin Höfflin-Glünkin von der Fairtrade-Steuerungsgruppe ins ökumenische Zentrum eingeladen. Im Mittelpunkt stand der Austausch mit verschiedenen Klimaaktivisten, verbunden mit der Frage „Was können wir tun!?“ Zur Einführung konfrontierte er die Besucher mit den ungeschönten Wahrheiten des Klimawandels und der Erkenntnis, dass keine Zeit mehr vertan werden dürfe.

Wolfgang Schäfer vom Waldkircher Arbeitskreis Klimaschutz berichtete über die Arbeit in der Elztalstadt. In fünf Arbeitsgruppen zu Mobilität, Industrie, Gewerbe sowie Bauen und Wohnen werden dort Verbesserungsvorschläge erarbeitet und in die gesellschaftliche und politische Ebene eingebracht. Als weitere Aufgaben nannte er die Schaffung von einem Netzwerk sowie das Thema im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Jonas Bausch und Noemi Pop informierten über die Arbeit der Fridays-For-Future-Ortsgruppe St. Georgen. Amarin Lawton und Helena Lützow berichteten über die Villinger Gruppe. Die Jugendlichen wollen den Finger spürbar in die Wunde legen und laut bleiben.

Jonas Bausch (von links), Noemi Pop, Helena Lützow und Amarin Lawton präsentieren einen Überblick zur Fridays for Future-Bewegung der Ortsgruppen St. Georgen und Villingen. | Bild: Rita Bolkart

Amina Günter stellte die Extinction-Rebellion Gruppe Freiburg vor, die mit gewaltfreiem Protest das Alltagsleben stören und provozieren will. Dabei den zivilen Ungehorsam zu proben und von der Polizei verhaftet zu werden, dieses Risiko nehme man auf sich. Als Ziele nannte sie die Klimaneutralität bis 2028 und den Biodiversitätsverlust zu stoppen. In kleinen Gruppen erläuterten Besucher und Aktivisten die Situation und wie damit umzugehen ist. Die Ergebnisse wurden präsentiert.

In diesem Plenum gründete sich das „Klimabündnis St. Georgen“, um das Thema Klimawandel über die Zukunftswoche hinaus im Bewusstsein zu halten. Erstes Treffen ist am Dienstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Ökumenischen Zentrum.