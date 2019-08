von Rolf Hohl

St. Georgen – Wenn Beate Rodgers von ihren politischen Ursprüngen erzählen will, muss sie weit in die Familiengeschichte zurückgreifen. Da war ihr Großvater Karl Deusch, Gründungsmitglied der St. Georgener CDU, und schon politisch aktiv, als noch der Zweite Weltkrieg wütete. „Er war eine sehr starke Persönlichkeit, der auch in den schwierigen Zeiten während des Krieges seine Positionen vertreten hat“, erinnert sich Rodgers heute. Für sie sei das schließlich einer der Gründe gewesen, weshalb sie sich in diesem Jahr für den Gemeinderat zur Wahl stellte.

Endlich Zeit für Politik

Es war aber auch die Zeit, die sie nun wieder hatte, um neben ihren anderen Tätigkeiten noch ein politisches Amt mit Leben zu füllen. „Früher hat sich die Frage nie gestellt, weil ich die Kinder großgezogen habe und bei der Arbeit voll eingespannt war. Inzwischen hat sich das aber alles etwas entzerrt und ich habe auch beruflich ein wenig Verantwortung abgegeben“, sagt die 57-Jährige. Dazu komme die tiefe Verwurzelung mit ihrer Heimatstadt St. Georgen, wo sie seit 30 Jahren mit ihrem Mann und vier Kindern wohnt.

Auch beruflich ist Beate Rodgers fest in der Bergstadt verankert. Als 2002 das Krankenhaus in St. Georgen schließen musste, ging die gelernte Krankenschwester zum Pflegedienst Schneiderhan, dessen Betrieb sie 2007 übernahm. Mittlerweile gehören die gelben Kleinwagen ihres Unternehmens fast schon zum Stadtbild. „Bis heute hilft aber auch mein Mann überall mit, sonst hätte das gar nicht geklappt mit der Arbeit und den Kindern.“

„Eine intakte Schullandschaft ist entscheidend“

Um Kinder soll es auch bei ihrer künftigen Arbeit im Gemeinderat gehen. Denn an der Qualität der Schulen, so sagt sie, entscheide sich die Zukunftsfähigkeit der Stadt. „Es geht darum, dass man hier attraktiv bleibt. Denn gerade junge Eltern achten besonders auf eine intakte Schullandschaft, wenn sie sich entscheiden, ob sie hierher ziehen.“ Auch die Frage der ärztlichen Versorgung werde zunehmend wichtiger. „Schon jetzt gibt es keinen Kinderarzt mehr in St. Georgen und wir haben viele Hausärzte, die demnächst in Rente gehen werden. Da muss es unser Ziel sein, auch wieder junge Ärzte für unsere Stadt zu gewinnen“, sagt Rodgers.

Sie will sich daher ein offenes Ohr für die Bürger bewahren, wünscht sich aber ebenso Verständnis für die Sachzwänge, denen ein Gemeinderat nun einmal oft unterliege. „Wichtig ist mir, für St. Georgen zukunftswirksam zu arbeiten und nachhaltige Konzepte zu entwickeln.“ Dabei sieht sie die Innenstadtsanierung als richtigen Schritt: „St. Georgen ist heute nicht gerade eine Stadt, durch die man einfach bummeln kann, weil da überall Lücken sind.“ Mit der Umgestaltung solle auch der Marktplatz wieder zum Verweilen einladen. Sie jedenfalls, so betont sie, lebe hier sehr gerne: „In meiner Freizeit reise ich viel, komme aber auch gerne wieder zurück. Denn dann weiß ich wieder, wie schön es hier doch ist.“