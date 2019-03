Die Aktivitäten der Stadtbibliothek sollen künftig noch stärker wahrgenommen werden. Das ist das Anliegen, das Lothar Fritzsche vom Freundeskreis Stadtbibliothek bei der Zusammenkunft des Lesepaten-Freundeskreises formulierte. Dabei sollen die mittlerweile 20 Mitglieder als Multiplikatoren wirken. Das Angebot der Stadtbibliothek geht weit über die Lesepaten hinaus, wie Lucia Kienzler sagte. "Einem Großteil der Bevölkerung ist nicht bewusst, was die Stadtbücherei alles macht", bedauerte Kienzler. Dabei sind die Lesepaten, die regelmäßig zum Vorlesenachmittag einladen, und bis zu 20 Kinder um sich scharen, die gespannt den Geschichten lauschen nur ein Teil eines umfangreichen Angebots. Bastelnachmittage für Kinder und Kreativ-Workshops für Erwachsene, bei denen beispielsweise Lesezeichen aus Wollresten hergestellt werden, gehören ebenso zum Angebot.

Um dieses umfangreiche Angebot stemmen zu können, ist die Stadtbibliothek auf die ehrenamtliche Unterstützung angewiesen, die bei der Vorbereitung mithelfen und zum Gelingen der Veranstaltungen beitragen. Indem sie beispielsweise das Catering für Leseveranstaltungen übernehmen.

Lucia Kienzler stellte das geplante Programm für das laufende Jahr vor. Neben verschiedenen Lese- und Bastelterminen für Kinder gibt es Kreativworkshops für Erwachsene. Zudem werden im Herbst wieder Literaturtage stattfinden. Hierzu wurden bereits drei Autoren eingeladen. Martina Bergmann liest aus ihrem Buch "Mein Leben mit Martha", in dem sie das Zusammenleben mit einer demenzkranken Mitbewohnerin in einer Wohngemeinschaft schildert. Krimiautorin Tina Schlegel liest aus ihrem Krimi "Der Wolf vom Bodensee" und der Villinger Autor Christoph Weiglein wird seinen Roman "Das Keltenritual" vorstellen. Zudem wird auch die Buchexpertin Karla Paul erneut ihre Lesetipps verraten.

Eine der kommenden Veranstaltungen wird am 23. April sein. Dort lädt die Stadtbibliothek am Welttag des Buches zu einem "Blind Date mit Buch ein. Leser können hier ein Buch auswählen, das in neutrales Papier eingewickelt ist und von dem sie lediglich den ersten Satz kennen.