Die Guggenmusik Bloosarsch reiste am vergangenen Wochenende von Peterzell ins sogenannte „Mekka der Guggenmusik“, zum 36. Internationalen Guggenmusiktreffen nach Schwäbisch Gmünd. Dort sind die Musiker aus der Bergstadt bereits seit 1987 Gäste.

Kaum angekommen, durfte die Truppe schon am Freitag auf dem Guggenball der Gmendr Gassafetza ihr Bestes geben. Am Samstagvormittag ging es direkt weiter und Bloosarsch begleitete musikalisch das Aufstellen des Narrenbaums. Neben den Peterzellern waren noch 20 weitere Guggenmusiken aus Deutschland, der Schweiz, Lichtenstein und sogar England in Schwäbisch Gmünd unterwegs. Nachdem der Narrenbaum erfolgreich aufgestellt worden war, zog die Guggenmusik Bloosarsch mit viel Rhythmus durch die Gassen und spielte in Gaststätten, auf verschiedenen Bühnen und Plätzen. Die Musiker der Närrischen Bürgerwehr Peterzell hatten einen straffen Zeitplan, denn zwischen 11 und 22.30 Uhr absolvierten sie ganze acht offizielle Auftritte.

Unterführung und Bushaltestelle beschallt

Sogar in einer Unterführung und in einer Bushaltestelle gab die Guggenmusik ihr Können zum Besten. So schallte der besondere Bloosarsch-Sound durch die Gassen, den das Gmünder-Publikum sofort wiedererkannte. Als dann auch noch die Geslach Gugga aus Göggingen dazukamen und die beiden Gruppen spontan ein paar Lieder gemeinsam spielten, herrschte sowohl bei den Musikern als auch beim Publikum eine ausgelassene Stimmung.

Bei den größeren Auftritten heizten die Peterzeller ihren Zuschauern so richtig ein und feierten erst auf dem Marktplatz und später auf dem Johannisplatz eine große Bloosarsch-Party mit mehreren tausend Zuschauern. Den verdienten Abschluss feierten die Musiker schließlich im voll besetzten Gasthaus "Schwanen", wo sie noch das ein oder andere Schunkellied schmetterten.

Bloosarsch zum fünften Mal zum besten Stimmungsmacher gekürt

Am Sonntagmorgen ging es dann in die Großsporthalle, in der jede Guggenmusik noch einmal ihr Bestes geben konnte. Dass die Bergstädter zum Schluss noch einmal die letzten Kräfte mobilisierten und auf der Bühne alles gaben, wurde vom Publikum belohnt. Bereits zum fünften Mal in Folge konnte Bloosarsch den Preis für den besten Stimmungsmacher mit nach Hause nehmen, über den rund 600 Zuschauer während des gesamten Treffens abgestimmt hatten.

Ein besonderes Highlight für die Guggenmusik aus Peterzell war, dass sie am Samstag ein Fernsehteam des SWR begleitete. Die Bloosarsch-Reportage wird heute um 18.45 Uhr in der Landesschau ausgestrahlt.

Die nächsten Auftritte der Guggenmusik Bloosarsch sind am Donnerstag, 28. Februar, in der Unterkirche St. Georgen, am Freitag in Oberprechtal und am Samstag beim Bürgerwehrball in Peterzell.