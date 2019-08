von Lea Spormann

Voller Aufregung warten am Montag um 18 Uhr rund 30 Kinder auf ihren Schwimm- beziehungsweise Tauchkurs. Die Freude ist groß, als es endlich ins Becken des Hallenbads geht. So läuft das eigentlich jeden Montag beim Tauchsportclub Longimanus St. Georgen ab. Melanie Pfaff ist die erste Vorsitzende des Vereins und Trainerin der Kinder.

Knapp 80 Mitglieder

„Bei uns gibt es insgesamt sechs Gruppen, die Seepferdchen, die Seeräuber, die Schnuppertaucher, die Kindertauchsportgruppe, die Jugendlichen und die Erwachsenen“, erzählt sie. Die Kinder tauchen alle gemeinsam, werden aber in vier Gruppen unterteilt. Die Seepferdchen und Seeräuber sind allerdings extra Kurse, die für 60 Euro angeboten werden, diese Teilnehmer zählen nicht automatisch zum Verein.

Ab fünf Jahren kann man an dem Seepferdchen-Kurs teilnehmen. Im Anschluss kann der Seeräuber gemacht werden. Mit acht darf man das Erste mal Schnuppertauchen. „Derzeit hat unser Verein 78 Mitglieder, davon sind insgesamt 25 Kinder und Jugendliche mit an Bord“, sagt Melanie Pfaff. Derzeit hat der Verein insgesamt drei voll ausgebildete Lehrerinnen, sechs mit der Trainerlizenz C und drei weitere Hilfstrainer.

Die Ausrüstung für das Tauchen muss größtenteils selbst besorgt werden. „Zu einer Ausrüstung zählen Flossen, eine Maske, ein Schnorchel und ein Tauchanzug“, erklärt die Vorsitzende. Die Druckluftflasche, Atemregler und das Jacket werden vom Verein gestellt.

Innerhalb des Kindertauchsports erhalten die Kinder auch das Tauchsport-Abzeichen Bronze. „Um das Abzeichen zu erhalten, brauchen die Kinder nachgewiesene Tauchgänge mit Flasche und Theorie, unter anderem in Medizin und der Ausrüstung“, erklärt Melanie Pfaff.

Melanie Pfaff, Vorsitzende | Bild: Lea Spormann

Anfangs nur im Hallenbad

Anfangs geht es für die Taucher allerdings erst mal nur ins Hallenbad. „Für die Ausbildung ist das Schwimmbad sehr gut, man hat eine gute Sicht, es ist nicht tief und man fühlt sich in Sicherheit“, sagt sie. Sobald die Kinder das Tauchabzeichen im Hallenbad gemacht haben, dürfen sie natürlich auch mal in einen See. „Im Sommer gehen wir öfters sonntags an den Bodensee oder an die Ortenau zum Tauchen, da das natürlich viel spannender ist“, sagt sie. Dort dürfen die Kinder allerdings nur fünf Meter in die Tiefe und maximal 15 Minuten unter Wasser.

Ein Nachwuchs-Taucher im Einsatz. Die Umgebung im Hallenbad gibt Sicherheit für den Start. | Bild: Lea Spormann

„Ich finde Tauchen und Schwimmen für Kids einfach toll und würde es empfehlen, weil die Kinder sich auspowern können, es aufregend ist, einmal ohne Luft zu tauchen, und sie in der Natur Neues entdecken können“, sagt Melanie Pfaff. Außerdem ist sie der Meinung, dass es Freundschaften sehr stärkt, da man immer gemeinsam mit einem Partner taucht, auf den man sich verlassen kann.

Nach genug Übung mit Taucherbrille und Schnorchel sind auch Ausflüge an Seen denkbar. | Bild: Lea Spormann

Termine und Kosten Der Tauchsportclub trifft sich immer montags. Zu allererst starten die Kids von 18 bis 19 Uhr. Im Anschluss kommen die Jugendlichen von 19.10 bis 20 Uhr und die Erwachsenen parallel von 19.15 bis 20.30 Uhr dran. Der Jahresbeitrag kostet für Kinder 35 Euro, für Jugendliche 55 Euro und für aktive Erwachsene 100 Euro. Interessierte können sich bei Melanie Pfaff unter melanie.pfaff@gmx.de melden.