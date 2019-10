von SK

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, gegen 16 Uhr, auf dem Schulgelände in der „Neue-Heimat-Straße„ einen Mülleimer in Brand gesteckt. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen löschten die Flammen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07724/94950 entgegen.