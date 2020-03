von Rolf Hohl

An Katzen scheiden sich die Geister. Manche halten sie für stolze und edelmütige Tiere, andere für abweisende und eiskalt berechnende Zeitgenossen. Der Maler Patrick Alt jedoch hat zu den Tieren in den vergangenen Wochen ein ganz eigenes Verhältnis aufgebaut, während er Gast beim Kunstverein Global Forest in Kurzzeitresidenz zu Gast war.

Katzen mit sechs Beinen

Seine Katzen sehen auch meist nicht so aus, wie man sich die Samtpfoten sonst so vorstellt: In seinen Bildern haben sie schon mal sechs Beine, zwei Schwänze oder drei Ohren. Das Besondere dabei ist, dass sie dadurch nicht entstellt aussehen, sondern diese Anomalien erst auf den zweiten Blick deutlich werden. Begonnen hat diese Beschäftigung mit den Tieren an seinem zweiten Tag in St. Georgen. Auf einem Streifzug durch die Stadt sei ihm eine rote Katze begegnet, erzählt der 43-Jährige.

„Als Maler ist man naturgemäß immer auf der Suche nach äußerlich sichtbaren Formen, aber eben auch nach inneren Motiven, die man in seinen Bildern darstellen möchte.“ Genau dazu sei diese Begegnung ein Impuls gewesen, denen er im Atelier in der Friedrichstraße dann nachgegangen sei, als er die drei Bilder „In der Katze finden Dinge statt“ malte.

Es sind dann am Ende ganze sechs großformatige Leinwandbilder geworden, in denen sich der Berliner augenscheinlich mit dem Gefühlsleben von Katzen beschäftigt. Was träumen Katzen? Woran erinnern sie sich? Und welche Wünsche haben sie? Fragen, die sich aber ebenso an die Betrachter richten.

Gleichzeitig sind die Arbeiten von Patrick Alt ein Statement für die Einzigartigkeit, denn seine sechs Katzenbilder werden nicht von Zentimeter dicken Farbschichten getragen, sondern von feinen und dünnen Pinselstrichen. Das habe zur Folge, dass er mit sehr viel Konzentration an die Arbeiten herangehe, „denn einfach übermalen kann ich die Bilder nicht, wenn mir etwas mal nicht gelingt“, sagt er.

Akropolis mit roter Katze

Entstanden sind die Gemälde alle im Keller der Ateliers von Global Forest – und das hat seine Gründe. „Ich habe von meinen vielen Wanderungen in und um St. Georgen immer nur die Eindrücke und die Farben in meinem Kopf mitgenommen und sie dann in die Bilder einfließen lassen“, schildert Alt. So ist in den Motiven das Grün des Stockwalds oder das Rot der Dächer wieder zu finden.

Und auch so manche Erinnerungen an frühere Reisen sind da zu sehen, wenn er etwa in seinem Bild „Du bist da“ eine rote Katze vor die Akropolis setzt. Reisen im geistigen Sinne, so sagt er, tue er auch bei der Arbeit: „Malen ist für mich nicht nur das Umsetzen von handwerklichen Fähigkeiten, sondern ein Prozess des Nachdenkens.“