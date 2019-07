„Eine junge Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder, sucht kleines Häuschen mit mindestens fünf Zimmern. Angebote bitte hier abgeben oder direkt anrufen.“ Darunter steht die Telefonnummer von Frau K. Vor rund drei Monaten hat Frau K. (ihren vollen Namen will sie nicht in der Zeitung lesen) die Anzeige an einem Geschäft in der Bergstadt aufgehängt. Die Zahl der Anrufe, die sie seitdem erhalten hat, kann sie sofort nennen: Null.

„Keiner hat sich gemeldet“, sagt sie und was mitschwingt, ist ein wenig Resignation und auch ein wenig Angst. Frau K. ist 30 Jahre alt, ihr Mann 33, die Kinder sind zehn, neun und acht. Sie wohnen in Tennenbronn und suchen seit mehr als eineinhalb Jahren eine neue Wohnung für ihre kleine Familie. Fünf Zimmer wollen sie, ein kleiner Garten wäre schön, es muss nicht einmal mitten in der Stadt sein, maximal 1200 Euro Miete könnten sie bezahlen. Keine utopischen Wünsche. Eigentlich. „Ich habe auf jeden Fall gedacht, dass wir schneller etwas finden“, sagt Frau K. Höchstens drei bis vier Monate hatten sie eingeplant.

Axel Rieger, Vorsitzender des Mieterbundes Villingen-Schwenningen, der auch für St. Georgen zuständig ist, kennt die Probleme auf dem Wohnungsmarkt in der Bergstadt. „Wohnungen sind rar“, sagt er. Immer wieder sitzen in seinem Büro Mitglieder, die von Kündigungen betroffen sind und Probleme haben, eine neue Bleibe zu finden.

Überhaupt die Kündigungen. Wenn es ein Problem derzeit in der Bergstadt häufig gibt, dann dieses. Dem Mieter wird gekündigt, meist wegen Eigenbedarfs, um dann die Miete erhöhen zu können. Das jedenfalls ist das, was Rieger zur Zeit vermehrt beobachtet. „Gefühlsmäßig“, sagt er, „hat sich das verschärft“. Vielleicht auch wegen der Berichterstattung der Medien zu dem Thema. „Wenn immer wieder über Mieterhöhungen berichtet wird, kommen viele Vermieter auf die Idee, sie könnten ja auch mal wieder erhöhen. So ergibt sich dann ein Dominoeffekt.“

Wer eine solche Kündigung erhält, so Rieger, sollte erst einmal Widerspruch einlegen. „Eventuell lässt sich der Vermieter auf etwas ein.“ Und dann könne auch geprüft werden, ob es wirklich in Richtung Eigenbedarf gehe, oder eben nicht. „Auch wenn das häufig sehr schwierig nachzuweisen ist.“

Auch andernorts ist eine Veränderung auf dem Wohnungsmarkt in St. Georgen spürbar. „Wir haben 814 Wohnungen in St. Georgen und seit Jahren keinen Leerstand mehr“, sagt Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Familienheim. Vor sieben Jahren sah das noch ganz anders aus. Zweistellige Leerstandzahlen waren damals der Normalzustand. „Etwa jede zehnte Wohnung stand leer.“ Eine Erklärung dafür: Der konjunkturelle Aufschwung. „Die Wohnungssituation in Villingen-Schwenningen ist angespannt, das schwappt dann über auf die Umlandgemeinden“, sagt Merkle. Auch melden sich immer wieder Firmen in Sachen Werkswohnungen bei ihnen. „St. Georgen ist ein interessanter Markt“, sagt Merkle. Günstiger als Villingen-Schwenningen, denken viele. Das täusche jedoch. Der Unterschied liege am Ende bei etwa einem Euro pro Quadratmeter, so Merkle.

Beim Familienheim selbst vermieten sie die Wohnungen zwischen fünf und sechs Euro pro Quadratmeter. „Das ist auch so gewollt von der Genossenschaft.“ Die Mietpreise werden über einen Renditeverzicht subventioniert. Die mit Abstand teuerste Wohnung – und davon gebe es nicht viele – wird für 7,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden. Auf der Warteliste des Familienheims stehen insgesamt 1500 Personen. Rund 15 Prozent davon für Wohnungen in St. Georgen. „Die Nachfrage fürs Oberzentrum ist riesig“, sagt Merkle. Wohnungen in der Bergstadt zu vermieten gestalte sich da schon mitunter komplizierter. In Villingen-Schwenningen zeigen sie die Wohnung ein bis zwei Mal, hier kann es schon mal neun oder zehn Anläufe brauchen, bis die Wohnung letztlich vermietet wird.

Ob sich die Situation in den kommenden Jahren noch verschärfen wird, sei schwer zu sagen, meint Merkle. „Das hängt von der Konjunktur ab.“ „Wenn der Zuzug so anhält und kein neues Angebot im Oberzentrum geschaffen wird, dann wird sich das Ganze sicher noch verschärfen.“ Selbst für mehr Angebot sorgen, das können sie inzwischen nicht mehr. „Die Kosten für Neubauten sind dermaßen in die Höhe geschnellt, das können wir durch die Mieten, die wir hier erzielen können, nicht mehr finanzieren.“

Auf das Familienheim hat Frau K. bislang nicht zurückgegriffen. Dafür beinahe alles andere versucht. Sie liest alle Wohnungsanzeigen, hatte einen Termin bei Pro Familia. Die meisten Mieten sind zu hoch. 1700 Euro verlangen die meisten für das, was sie suchen. Kalt. Dazu kämen noch bis zu 300 Euro Nebenkosten. „Klar“, sagt Frau K. „die Leute wollen das ja auch nicht verschenken“. Für ihre Familie ist es trotzdem zu viel. Wenn sie dann einmal etwas Passendes findet und dort anruft, ist meist schon Schluss, wenn sie sagt, dass sie drei Kinder haben. „Aber Sie gehen schon arbeiten?“, und „Ja können Sie sich die Wohnung denn überhaupt leisten?“, sind die gängigen Reaktionen. Frau K. kann das sogar verstehen. „Klar, die Leute wollen sich absichern. Ich kann es ihnen nicht einmal übel nehmen.“

Ist mal nicht gleich am Telefon Schluss, dann meistens hinter der Haustür bei der Besichtigung. „Wir haben ein Haus angesehen, da stand der Keller unter Wasser.“ In einem anderen fehlte der Wasserablauf. „Inzwischen“, sagt sie noch, „sind wir nicht mehr voller Hoffnung, dass sich noch jemand meldet.“