Die Prüfung nimmt die elementaren Techniken des Sports unter die Lupe. Viele Kinder bestehen – und freuen sich am Angebot des Soundkarate.

Etliche Vereinsmitglieder der Budogruppe St. Georgen und auch der Nachwuchs durften bei der Winterprüfung zeigen, was sie in den letzten Monaten gelernt hatten. Geprüft wurde die Grundschule, in der die elementaren Techniken des Karates gezeigt