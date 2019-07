von Rolf Hohl

Im Brudermoos hat die Ungewissheit offenbar ein Ende. Dort, wo bis im Mai 2018 ein Lidl-Discounter untergebracht war, soll nun die Filiale einer anderen Einzelhandelskette die Räume und Regale füllen. Dabei handelt es sich um den niederländischen Discounter Action, der dort schon am 29. August die Türen öffnen will.

Anders als Lidl hat Action allerdings kaum Lebensmittel im Angebot, sondern verkauft hauptsächlich Deko-Artikel, Spiel- und Haushaltswaren, Gartenzubehör, Bastelutensilien und Kleidung. Für Yusuf Varol, den Filialleiter des Action-Markts in Schramberg, ist die Eröffnung eines weiteren Ladens in St. Georgen ein logischer Schritt in der Expansionsstrategie des Unternehmens. „Wir wollen ein möglichst flächendeckendes Angebot schaffen und werden bis Ende 2020 in der Region noch weitere Filialen eröffnen“, kündigt Varol an, der auch den Ableger in der Bergstadt leiten wird. Wo genau die zusätzlichen Läden entstehen sollen, wolle man aber aus strategischen Gründen noch nicht sagen. Derzeit sind die beiden nächstgelegenen Filialen die in Schramberg und Spaichingen.

Ein Blick in den Eingangsbereich der Action-Filiale in Schramberg. Ein ähnliches Sortiment soll es auch in den neuen Räumlichkeiten in St. Georgen geben. | Bild: Lea Spormann

Nachdem zuvor im April der Discounter Netto als möglicher Nachfolgemieter für die Räumlichkeiten abgesprungen war, soll nun alles schnell gehen. Bauliche Veränderungen plane man demnach nicht, lediglich einige Renovierungsarbeiten im Innenbereich. „In Kalenderwoche 34 füllen wir dann die Regale auf, und eine Woche später wird eröffnet“, sagt Filialleiter Varol. Derzeit sei man noch auf der Suche nach zusätzlichen Arbeitskräften. Für den Vollbetrieb seien etwa 25 Mitarbeiter notwendig, wobei aber erst einige wenige Stellen besetzt seien.

4,2 Milliarden Umsatz

Bislang ist Action in Baden-Württemberg noch nicht allzu bekannt, aber im vergangenen Jahr verzeichnete Action einen Umsatz von mehr als 4,2 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 46 000 Mitarbeiter. Neben dem Ursprungsland Niederlande ist der Discounter auch in Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Polen und vor allem in Frankreich aktiv.

Das Unternehmen wirbt unter anderem mit dem Slogan „Action – mehr als Sie erwarten“. Ob dieses Angebot auch bei den Bergstädtern ankommt, wird sich spätestens dann zeigen, wenn Ende August die ersten Kunden durch die Regale stöbern.