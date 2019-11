von Renate Bökenkamp

Einmal jährlich, meist am letzten Wochenende im November, lädt seit 1988 der Freundeskreis des St. Georgener Gymnasiums Schüler, Lehrer, Eltern, ehemalige Schüler und Interessierte zu einem Wiedersehen beziehungsweise zu einem Treffen in die Bergstadt ein. Die Zusammenkunft soll, so der Freundeskreis, das gegenseitige Interesse zwischen Lehrer, Schülern und Eltern fördern.

St. Georgen Wie St. Georgen vor 25 Jahren mit einer ungewöhnlichen Methode Touristen in den Schwarzwald locken wollte Das könnte Sie auch interessieren

Immer mehr Interesse findet auch die Arbeit des Freundeskreises, der sich auf weitere Mitglieder freut. Das Programm wird von den Besuchern größtenteils selbst gestaltet, wie der SÜDKURIER vom 24. und 27. November 1994 berichtet. An diesem Treffen war der Besucheransturm besonders groß, was die Veranstalter freute.

Krimi im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand vor 25 Jahren ein von der Film-AG gerade erst fertiggestellter Krimi. Regie führte Eddo Wollny, dem der Freundeskreis den Profi Domenikus Probst zur Seite stellte. Durch das abendliche Programm führte wie bisher Horst Hecker, früherer Direktor des Gymnasiums. Aktiv eingebunden darin war das Jugendsinfonieorchester und sein Leiter Peter Dönneweg.

St. Georgen Gute Nachrichten für die Bürger: Das bringt der November 1994 für die Bergstädter Das könnte Sie auch interessieren

Parallel dazu zeigte Georg Lauble, Abi-Jahrgang 1987, der visuelle Kommunikation studiert hatte, seine grafischen Plakate und Bilder für eine Werbekampagne im Rahmen seiner Examensarbeit.

Für eine Viertelstunde spannender Horror

Dass dann der Horror-Krimi eine Viertelstunde lang durchaus für Gruseln sorgte, war angekündigt und wurde an diesem besonderen Abend auch so erlebt.

St. Georgen Nicht allen behagt die Zeitumstellung: Von Kühen im Tiefschlaf und anderen Schwierigkeiten Das könnte Sie auch interessieren

Der Film war satirisch angelegt und somit also nicht nervenzerfetzend. Er und seine Macher bekamen einen Riesenapplaus. Dazu bestand an diesem Abend wieder viel Gelegenheit, mit ehemaligen Mitschülern zu plaudern, Erfahrungen auszutauschen und Verbindungen zu knüpfen.

Historische Themen in unserem Online-Dossier:

http://www.suedkurier.de/damals