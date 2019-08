Am Wochenende von Samstag, 10. August, bis Montag, 12. August, geht der Festreigen in die zweite Runde. Dann wird der Gesangverein „Kirnachklänge„ mit rund 50 Helfern bereit sein, am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr die ersten Gäste zu empfangen. So weiß nicht nur der Vorsitzende Bernd Henninger, dass bei entsprechender Witterung Wanderer, Radfahrer und die ersten „Automobilisten“ den Weg auf die Festwiese finden.

Nachdem die Feuerwehr und der Gesangverein sich gemeinsam um den Innenausbau kümmern, wurde am Dienstag vergangener Woche mit dem Aufbau der Festbühne begonnen. Zwar einen Tag später als in den Vorjahren, „doch alles hat gepasst“, wie Bernd Henninger sagt. Nach dem Fest der Feuerwehr muss das Mobilar zunächst abgeräumt und im Container verstaut werden. Dann wird das Zeltinnere gesäubert. Am Freitag vor dem Festwochenende beginnt das erneute Aufstellen der Bänke und Tische. Zur Dekoration bringen die männlichen Mitglieder kleine Birkenstämme und Blumen, worauf die Frauen mit dem Zelt ausschmücken beginnen. Dass sie dabei eine glückliche Hand haben, wird alljährlich sichtbar. In der Kaffeebar finden die Gäste dann Blumenschmuck auf den Tischen, was wohlwollend von den Gästen aufgenommen wird. Für die zahlreichen Kuchen werden entsprechende Kühlgeräte zur Verfügung stehen.

Glücklicherweise kann der Vorsitzende auf ein seit Jahren eingespieltes Team zugreifen. Die Beteiligten wissen, was auf sie zukommt, entsprechend richten sie sich darauf ein. Was das Fest ausmacht, sind Freunde und Bekannte, die unterstützend mithelfen.

Für den Samstagabend sind die „Schwarzwaldfeger“ angesagt. Der Sonntag beginnt ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen und Alleinunterhalter „Ernst‘l“. Ab 14 Uhr sind die Villinger Stadtharmonisten die Unterhalter. Am Montag Senioren- und Kindernachmittag ab 14 Uhr. Barbara Kieninger und Petra Henninger basteln mit den Kindern und Ramona Kieninger wird das Kinderschminken übernehmen. Zum Handwerkervesper, das nicht fehlen darf, spielen dann „Sepples Musikanten“ ab 17 Uhr.