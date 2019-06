Schon seit vergangenem Freitag wird auf dem Festplatz an der Bushaltestelle in Peterzell gehämmert, gewerkelt und gesägt. Denn am kommenden Wochenende findet wieder das große Feuerwehrfest statt. Nach einem Jahr Pause ist das Fest, das von Samstag bis Montag insgesamt drei Tage lang dauern wird, nun schon das zweite, das die Feuerwehr Peterzell-Stockburg gemeinsam auf die Beine stellt.

20 Helfer packen mit an

Jeden Abend sind mehr als 20 Helfer der Feuerwehr Peterzell-Stockburg dabei, das große Festzelt aufzubauen und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten.

Ernst Laufer, Andreas Fichter, Martin Gmeiner und Manuel Nock übernehmen den Aufbau des Tresens. Der gesamte hintere Teil, in dem sich beim Fest die Küche befindet, muss mit einem Holzfußboden ausgestattet werden. | Bild: Kevin Rodgers

Wie viel ehrenamtliche Arbeit in dem Fest steckt, zeigt ein Blick ins Festzelt am Dienstagabend. Überall sind die fleißigen Helfer dabei, notwendige Installationen einzubauen. So muss unter anderem die Beleuchtung eingebaut werden, nicht nur innen, sondern auch außen am Festzelt. Diese Aufgabe übernehmen Marian Burkhard und Philipp Kopp.

Marian Burkhard und Philipp Kopp bringen die langen Lichtgirlanden zur Beleuchtung am Zelt auf dem Peterzeller Festplatz an. | Bild: Kevin Rodgers

Benjamin Laufer und Eugen Dietrich schließen währenddessen unter dem Zeltdach die großen Leuchten an.

Benjamin Laufer und Eugen Dietrich installieren die Beleuchtung im Festzelt. | Bild: Kevin Rodgers

Auch ein Fußboden wird verlegt

Sehr viel Arbeit bereitet auch der Einbau eines Holzfußbodens. Die Bretter aus dem Sägewerk werden im gesamten Küchenbereich unter anderem von Hagen Wohlgemuth verlegt. Der Aufwand ist notwendig aufgrund von strengen Hygienevorschriften. Die Zeiten, in denen auf der grünen Wiese unbesorgt gegrillt und ausgeschenkt werden konnte, sind endgültig vorbei.

Hagen Wohlgemuth vernagelt die letzten Bretter im Küchenbereich. | Bild: Kevin Rodgers

Großküche im Festzelt

Draußen vor dem Zelt wartet unterdessen eine kleine Küchenzeile auf ihren Einzug ins Zelt. Spüle, Warmwasser, Wasserleitungen – bis Samstag zieht eine richtige Großküche auf dem Festplatz ein. Vorne zum Gastraum hin wird die Zapfanlage aufgestellt. Denn das Bier – Pils und Weizen – wird selbstverständlich fachmännisch gezapft und kommt nicht aus der Flasche. Alle anderen Getränke sind bereits im Lauf der Woche angeliefert worden und warten gut gekühlt auf ihre Abnehmer.

Steffen Fichter gewährt einen Blick in den Getränkeanhänger. Das Bier kommt am Wochenende jedoch nicht aus der Flasche, sondern frisch vom Fass. | Bild: Kevin Rodgers

Das erwartet die Besucher

Am Samstag, 1. Juni, geht das Feuerwehrfest um 16.30 Uhr los. Auf die Gäste warten an allen drei Tagen Kaffee und eine große Auswahl an Kuchen. Auf der Speisekarte stehen jedoch auch unter anderem Steaks vom Grill, Würstchen und Pommes. Am Samstagabend erwartet die Gäste ein Bayrischer Abend. Um 20 Uhr ist Fassanstich. Ab dann fließt das Bier in die Maßkrüge. Für Unterhaltung und Musik sorgt die Musikgruppe „Stadlsound“. Mit dabei, wie beim letzten Fest auch, ist wieder ein Likörstand, der mit einigen Dutzend Likören aufwarten kann.

Spielenachmittag für Kinder

Am Sonntagvormittag geht es ab 10 Uhr weiter mit einem Frühschoppen. Musik gibt es ab 11 Uhr, dann jedoch nicht bayrisch, sondern mit dem „Edelweiß Echo“ aus Hardt. Um 12 Uhr bietet die Feuerwehr einen Mittagstisch an. Zum Krustenbraten gibt es ein großes Salatbuffet. Wer möchte, kann der Feuerwehr gerne einen Salat für das Buffet stiften, heißt es. Am Nachmittag gibt es neben einem gemütlich Hock im Zelt, bei dem man sich bei Kaffee und Kuchen austauschen kann, auch ein buntes Programm für Kinder. Die Jugendfeuerwehr hat für den Nachwuchs einen Spielenachmittag organisiert. Und schließlich gibt es am Montagnachmittag noch das traditionelle Handwerkervesper mit frischen Bratwürsten und Kartoffelsalat. Die Feuerwehr freut sich schon auf viele Besucher. Und auch das Wetter – 20 Grad und trocken – soll mitspielen.