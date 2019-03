Eigentlich habe ich mich immer für ziemlich normal gehalten. Ich trage keine besonders schrillen Klamotten, bin nicht auffallend laut. Umso verwirrter war ich, als mich vor Kurzem während einer Busfahrt gleich drei fremde Businsassen skeptisch beäugten. Sie starrten mich regelrecht an, als sei ich eine Mischung aus letztem Einhorn und kleinem grünen Marsmännchen.

(Symbolbild) | Bild: Jens Kalaene (dpa-Zentralbild)

Nachdem ich mich möglichst unauffällig vergewissert hatte, dass ich keine Flecken im Gesicht oder irgendetwas anderes potenziell Peinliches an mir hatte, ahnte ich plötzlich, warum mich die Mitfahrenden so seltsam musterten: Ich hatte ein Buch in der Hand.

Für mich nichts Besonderes, weil ich mir die Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gern mit spannendem Lesestoff vertreibe. Für die Menschen um mich herum schien ich mit meinem Wälzer allerdings ein seltener Anblick zu sein. Eine Frau Ende zwanzig. Ohne Handy. Ohne Laptop. Ohne Stöpsel in den Ohren. Noch nicht mal ein E-Book-Reader. Einfach nur ein simples Buch. Verrückt. So einfach wird man also für einen kurzen Moment vom relativ durchschnittlichen Menschen zur seltenen, vom Aussterben bedrohten Spezies.