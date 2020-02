Es gehört zum guten Brauch beim Forum Pro Schwarzwaldbauern, dass am Aschermittwoch ein Vortrag im Brigachhaus zu hören ist. Dieses Gesprächsformat ist längst zur festen Größe geworden. Dass Siegfried Jäckle auch hochkarätige Vortragsredner nach Brigach bringt, hat sich längst in landwirtschaftlichen Reihen herumgesprochen.

Die Besucher kommen oft von weit her angereist. Das Einzugsgebiet reicht bis auf die Baar und ins Kinzigtal. Allerdings war am Mittwochabend das Wetter nicht optimal, was sich besonders auf die Teilnehmer aus der weiter entfernt liegenden Region auswirkte.

Bäuerliche Ökonomie mit Zukunft

Mit Christiam Hiß von der Regionalwert AG Freiburg konnte Jäckle einen überaus guten Kenner zum Thema „Richtig rechnen in der Landwirtschaft“ auf die Schwarzwaldhöhe bringen. Referent Hiß sieht die bäuerliche Ökonomie als zukunftsfähig an. Es habe sich viel verändert in den zurückliegenden Jahren, betont er. „Ein Bauernhof stelle eine Selbstversorgergemeinschaft dar.

Christian Hiß stellt den Landwirten die Darstellung des wirtschaftlichen Mehrwerts vor. | Bild: Werner Mueller

Dann gehe ich davon aus, dass der Hof eine Familie versorgen kann.“ Von der Verarbeitung und der Vermarktung der Produkte könne die ganze Region profitieren. Und ganz wichtig: „Das zur Verfügung gestellte Kapital ist in der Landwirtschaft als Rendite anzusehen.“ So sind in der Regionalwert AG Freiburg Leistungsfaktoren eingebaut und die beteiligten Landwirte müssten jedes Jahr den Aktionären berichten, was geleistet wurde, erklärt Hiß. „Inzwischen werden wir selbst von Banken gefragt, wie Landwirte die Nachhaltigkeit finanzieren.“

Regionalen Dünger nutzen

So zeigt Hiß verschiedene Möglichkeiten auf, wie sich finanzieller Erfolg einstellen kann. Zunächst, sagt er, entstehe im Betrieb mit der Produktion ein Aufwand, den es abzubilden gilt. Zusätzlich müsse beispielsweise Dünger von außerhalb eingeführt werden. Als größte Lieferanten treten hier Rumänien und Russland auf. Es sei deswegen erstrebenswert, den in der Region anfallenden Dünger mehr zur Feldbewirtschaftung zu nutzen.

„Wir müssen lernen einzuschätzen, was unsere Leistung Wert ist“, sagt Christian Riß, der selbst Landwirt ist und weiß, um welche Werte es geht. So könnten nachhaltig arbeitende Betriebe durch bestimmte Maßnahmen und Leistungen auch betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Gewinne erwirtschaften, ist er überzeugt. Jedoch bedeute nachhaltiges Wirtschaften ebenso einen finanziellen Mehraufwand.

Brigach Buchautor Martin Ott hat eine Mission: Er will die Menschen zum Umdenken bringen Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Mehraufwand werde in der klassischen betriebswirtschaftlichen Buchhaltung nur auf der Kostenseite erfasst. Dazu werden die positiven Effekte etwa auf die Umwelt nicht auf der Ertragsseite verbucht. Und der Mehraufwand werde nicht explizit finanziell vergütet.

Anhand von Musterbetrieben, die sich an der Auswertung aller Betriebsdaten beteiligen, konnte ermittelt werden, was die Betriebe erwirtschaften und welcher Mehrwert geschaffen wurde. Und damit auch, dass sich die nachhaltige Landwirtschaft letztlich lohnt.