von Rolf Hohl

Es mag ein flüchtiger Augenblick sein, aber der Moment, in dem ein Kind zum ersten Mal ein Buch in den Händen hält, kann einer der wichtigsten Weichenstellungen im Leben sein. Denn er entscheidet darüber, mit welchen Gefühlen ein Mensch später Bücher verbindet.

War es eine spannende und lehrreiche Erfahrung, oder war es ein überforderndes oder gar langweiliges Erlebnis? Es liegt meist an den Eltern, wie dieser erste Kontakt zustande kommt, und dazu startet die Stadtbibliothek zusammen mit der Wirkstatt jetzt ein neues Angebot.

Neues Angebot Ende Februar

Mit den „Bücher-Minis“ bietet diese nämlich ab dem 27. Februar jeden letzten Donnerstag im Monat einen Treffpunkt für Kinder bis zu drei Jahren und ihre Eltern. Beiden soll bei diesem Angebot ein unkomplizierter Zugang zu Büchern ermöglicht werden, sagt Sozialpädagogin Gabi Eimer, die die Gruppen leiten wird.

„Der enge Kontakt beim Lesen und bei den Singspielen fördern nachweislich die sprachliche Entwicklung der Kleinkinder“, erklärt sie. Und im Unterschied zum Vorjahr, wo es ein ähnliches Angebot in der Stadtbibliothek gab, ist diesmal auch keine Anmeldung mehr erforderlich.

Dies soll den Zugang zu den Treffen möglichst einfach machen, auch für Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund, so Eimer. „Während der etwa einstündigen Treffen wird die Bibliothek auch geschlossen und wir sind dann ganz für uns“, sagt sie.

Möglichkeit zum Austausch

Diese Treffen, so betont die Sozialpädagogin, seien auch eine Möglichkeit für die Eltern, sich gegenseitig auszutauschen. Denn auch wenn derzeit vieles mit Neuen Medien gemacht werde, könne die Haptik von Büchern beim Lesen in diesem frühen Stadium sehr helfen.

Und dazu ist die Stadtbibliothek der richtige Ort, ist die Leiterin Lucia Kienzler überzeugt. „Es gibt hier viele Lesebücher in einfacher Sprache oder Pappbilderbücher, die sich speziell für Kinder eignen.“ Mit dem Lesen, sagt sie, könne man eigentlich gar nicht früh genug beginnen.

Es seien aber längst nicht immer die Eltern, die in der freien Zeit mit den Kindern den Weg in die Bibliothek finden. „Wir stellen fest, dass auch immer mehr Großeltern mit ihren Enkelkindern hierher kommen und einen Nachmittag gemeinsam hier verbringen“, schildert Kienzler.

Auch ihnen liegt es offenbar am Herzen, den Kindern Bücher als elementare Medien der Kultur- und Wissensvermittlung mit auf den Weg zu geben. Ganz im Sinne der abgewandelten Weisheit: Was Hänschen nicht liest, liest Hans nimmer mehr.