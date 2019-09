Das Gemeindefest im Ökumenischen Gemeindezentrum (ÖKU) stand unter ungünstigen Witterungsbedingungen. Glücklicherweise konnten die Familiengottesdienstbesucher im Foyer des ÖKU Platz finden. Im Handumdrehen wurde das Geschehen von außen nach innen verlagert. Alle Gottesdienstbesucher zeigten sich erleichtert, vom Schritt ins Gebäudeinnere. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor Peterzell unter der Leitung von Roland Schlenker.

Der Posaunenchor Peterzell begleitet unter der Leitung von Robert Schlenker die Kirchenlieder. | Bild: Werner Mueller

Pfarrerin Lisa Interschick von der evangelischen Kirche konnte viele Kinder, welche an der Kinderbibelwoche dabei waren, sowie deren Eltern zum Gottesdienst begrüßen. Die Kinderbibelwoche 2019 stand ganz im Zeichen des Propheten Jona, der eigentlich von Gott den Auftrag hatte, die Bürger von Ninive darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Stadt innerhalb von 40 Tagen zerstört werde, da die Menschen dort gewalttätig, herrschsüchtig und in schlechtem Umgang untereinander waren. Nur Jona wollte den Auftrag nicht ausführen, wohl aus eigener Furcht, weshalb er die Flucht auf einem Schiff ergriff. So glaubt sich Jona in Sicherheit, will von seinem Auftrag nichts mehr hören. Nur Gott allein weiß um Jonas Flucht. Es legt sich ein großer Sturm um das Schiff und Jona geht über Bord. Daraufhin wird er vom Wal verschluckt und drei Tage später wieder vor Ninive ausgespuckt. Jona erhält den Auftrag noch einmal, nach Ninive zu gehen, um dort zu verkündigen, dass die Stadt zerstört werde, falls sich die Bewohner nicht bereit erklären Buße zu tun. Menschen und Tiere werden von dieser Bewegung erfasst, was dazu führt, dass Gott von der Bestrafung der Stadt absieht.

Anja Heinzmann (von links), Mechthild Fischer und Tamaris Trautwein und Sabine Porsch am Klavier (nicht im Bild), spielen das Schlusslied des Gottesdienstes. | Bild: Werner Mueller

Zwei Erzählerinnen bereiteten die Gottesdienstbesucher auf das von Benedikt Müller initiierte Puppentheater vor, das Jonas Auftrag zum Inhalt hatte. In der von ihm gehaltenen Predigt fragt Müller die Kinder, weshalb Jona so wütend war. In der Kinderbibelwoche erlebten sie einen Jona, der ziemlich wütend und frustriert war. Heut würde man im modernen Sprachgebrauch wohl sagen, Jona litt am Burnout. Jonas Weg führte ihn nach Ninive, um dort die Warnung der Zerstörung anzukündigen. Und nun, die vierzig Tage sind vergangen, ist nichts geschehen. Erst jetzt erfährt Jona von Gottes Barmherzigkeit. Wichtig dabei ist, Menschen sollen nicht auf ihre Taten reduziert werden. So erfährt auch Jona, dass Gott ihn gerettet hat und er hinter ihm steht.

Nach dem Gottesdienst wurden vom Christlichen Verein Junger Menschen Spiele für Kinder angeboten und Zauberer Harry Zapp war angekündigt. So waren Kinder und Eltern gut versorgt.

Zu hungern brauchte niemand, denn Saitenwürstchen, Maultaschen in verschiedenen Variationen waren im Angebot. Siegbert Hils und Benedikt Müller waren für die Essensausgabe zuständig. Angelika Hinrichs hatt eine vegetarische Bulgur-Gemüsepfanne im Angebot. Sie weiß: „Immer mehr Menschen wollen vegetarisches Essen.“

In einer geordneten Reihe stehen die Teilnehme am Gemeindefest im Ökumenischen Gemeindezentrum. Links Benedikt Müller, daneben Siegbert Hils. | Bild: Werner Mueller