Was der Handels- und Gewerbeverein (HGV) mit dem Gerwigstraßenfest vor Jahren ins Leben gerufen hat, findet immer mehr Zuspruch bei Bürgern aus St. Georgen und Umgebung. Klar, in diesem Jahr herrschten nicht nur ideale Bedingungen was die Witterung betrifft, auch die Begeisterung im Publikum wurde spürbar, resümierte der HGV-Vorsitzende Claudius Fichter.

Für die Außenwirkung der Stadt

Er selbst war auch davon begeistert, was die Händler der unteren Gerwigstraße so alles auf die Beine stellten. Zeigt es doch, dass gemeinsames Auftreten und ab und zu kollegiale Hilfe dazu beitragen, nach außen geschlossen aufzutreten. Das trägt auch zur Außenwirkung der Stadt bei, ist sich Claudius Fichter sicher. „Das Gerwigstraßenfest ist heute Abend gelungen, wir Händler können stolz sein, dass die Besucher das Fest annehmen“, schwärmt Fichter weiter.

Die Peterzeller Sängerin Silke Vogt blickt schmunzelnd in die Kamera. | Bild: Werner Mueller

Wenn einmal im Jahr die Gerwigstraße ohne Autoverkehr auskommen muss, dann lohnt es sich auch, Platz zu nehmen auf dem vielfach vorhandenen Mobilar auf der sonst recht rege befahrenen Fahrbahn. Der Eindruck, dass das angebotene Programm bereits im Vorfeld nicht zu viel versprochen hat, setzte sich beim Publikum durch. Und noch wichtiger war die Kommunikation, die immer wieder in neuen Gruppen entstanden ist.

Ziemlich allen gefiel die südländisch warme Witterung, nachdem ab 18 Uhr der Festreigen eröffnet wurde. Der HGV signalisierte mit dem eigenen Verkaufsstand vor den Naturkostgeschäft Hoppe seine aktive Teilnahme. Beim Feinkostgeschäft wurde veganes und vegetarisches angeboten.

Die Stadtmusik unter der Leitung von Slawomir Moleta unterhält das Publikum mit bewährten Weisen. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Die Pizzeria „Bei Bani“ hat den Service auf die Straße ausgedehnt und die Besucher wurden im Freien verköstigt. Holzkohlenrauch stieg vor der Metzgerei Rieckmann auf. Hans-Peter Rieckmann hatte beide Hände voll zu tun, um die aufgelegten Fleischstücke und Grillwürste möglichst schnell für die zahlreich wartende Kundschaft zuzubereiten.

Jürgen Weisser, rechts, holt sich sein Abendessen bei Metzger Hans-Peter Rickmann ab. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Beim Hallerbeck wurde Erdbeerbowle ausgeschenkt. Eine Tomaten- und Gemüse-Quiche in handlicher Größe wurde zum heimlichen Renner im Speisenangebot. Am Stand vom Frisörsalon „Haarwerk“ standen die Kinder, um sich ein Henna-Tatoo geben zu lassen. Ebenso gefragt war der Stuhl, auf dem zum Kinderschminken Platz genommen wurde. Die Autohäuser Bösinger und Storz präsentierten aktuelle Neuerscheinungen und das Forum am Bahnhof war mit Oldtimern vertreten.