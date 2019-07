Der St. Georgener Klosterweiher wird wieder für den Badebetrieb geöffnet. „Er sieht optisch sehr gut aus und es werden alle Grenzwerte eingehalten“, so Bürgermeister Michael Rieger auf SÜDKURIER-Anfrage. Der Badesee war in der vergangenen Woche aufgrund einer massiven Algenblüte gesperrt worden. Es waren unter anderem erhöhte Phosphatwerte festgestellt worden. Zwar habe für die Badenden zu keiner Zeit eine gesundheitliche Gefahr bestanden, trotzdem wollte man, so betonte Bürgermeister Michael Rieger, den Gästen diese Situation nicht zumuten. So war bei bestem Badewetter lediglich die Liegewiese nutzbar.

Werte normalisiert

Bereits am Ende der vergangenen Woche waren die Befunde der Wasserproben laut Gesundheitsamt wieder im Normbereich. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen kann der Badebetrieb deshalb wieder freigegeben werden. Michael Rieger betonte am Montag nochmals, dass die Grenzwerte für Badegewässer zu jeder Zeit eingehalten wurden. Dennoch habe er aufgrund der erhöhten Werte nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Unter anderem Hautreizungen bei den Badenden hätte man nicht ausschließen können, so Rieger.

Das kühlere Wetter und die Niederschläge der vergangenen Tage haben nun offenbar ihren Teil zur Besserung beigetragen. Auch wird seit Bekanntwerden der Probleme durch Pumpen und Schläuche die Umwälzung des Wassers verbessert. Diese werden auch weiterhin, immer nach Badeschluss, über Nacht angeschlossen.

Thema kommt in den Gemeinderat

Das Gesamtpaket „Klosterweiher“ soll Thema in einer der Gemeinderatssitzungen dieses Jahres werden, so der Bürgermeister. Ihm sei eine gesamtheitliche Betrachtung wichtig. Dann soll auch besprochen werden, ob die Anschaffung einer Umwälzpumpe oder das Ausbaggern des Weihers Optionen sein können. Michael Rieger will auf den Rat der Gewässer-Fachleute vertrauen, ist aber vor allem bei letzterer Option skeptisch. „Das Ausbaggern wäre ein Millionenprojekt“, sagt er. Zudem wäre wohl über zwei Jahre kein Betrieb möglich und die Entsorgung des Schlamms enorm kompliziert, so seine Einschätzung.