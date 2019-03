Aus der Eigeninitiative einer einzelnen Person heraus entstand bei der Evangelischen Altenhilfe die Idee, einen Besuchsdienst für einsame Bewohner des Elisabeth- und des Lorenzhauses einzurichten. Gesucht werden Frauen und Männer, die einsamen Bewohnern des Altenheims ein wenig ihrer Freizeit widmen wollen. Kommende Woche gibt es hierzu einen Infonachmittag.

"Das reicht nicht aus"

Den Stein ins Rollen gebracht hat im vergangenen Jahr Waltraud Dold aus Tennenbronn. "Ich konnte mir gut vorstellen, mich in meiner Freizeit um ältere und einsame Menschen zu kümmern", sagt sie. Im Lorenzhaus fragte sie an, ob das möglich sei und ob überhaupt Bedarf bestehe. Hier stieß sie mit ihrer Idee auf offene Ohren. "Wir haben sehr viele Bewohner, die wirklich sehr einsam sind, weil vielleicht die Familie weit weg wohnt oder Freunde und Bekannte längst verstorben sind", sagt Alltagsbegleiterin Manuela Borzakoglu. Zwar bieten auch die beiden Kirchen einen Besuchsdienst an. "Das ist sehr wichtig, aber es reicht nicht aus." Sie schätzt, dass rund ein Drittel der Bewohner im Elisabeth- und im Lorenzhaus sehr einsam sind.

Begleitet bis zum Tod

Waltraud Dold kümmerte sich um eine alte Dame, die seit Langem keinen Besuch mehr bekommen hatte. "Wir haben Kaffee getrunken und sind spazieren gegangen." Auf diese wöchentlichen Besuche von Waltraud Dold freute sich die Dame ganz besonders. "Sie hat immer schon am Fenster gewartet, bis ich komme und mir schon von Weitem gewunken", erinnert sich Waltraud Dold. Auch in ihrer letzten Lebensphase stand Waltraud Dold der alten Dame bei. "Ich habe sie bis zum Tod begleitet", sagt sie.

Gewinn für beide Seiten

Das ehrenamtliche Engagement von Waltraud Dold soll jetzt möglichst viele Nachahmer finden. Manuela Borzakoglu sieht hier für beide Seiten einen Gewinn. "Auf der einen Seite gibt es viele einsame Bewohner, die sich über Besuch freuen. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich Bürger, die ein wenig ihrer Freizeit einsamen Bewohnern widmen wollen." Dazu braucht es nicht viel. Sich einfach die Zeit nehmen für ein Gespräch, gemeinsam einen Kaffee trinken oder ein kurzer Spaziergang ist für die Bewohner bereits sehr viel Wert. Der Zeitaufwand ist dabei nicht festgelegt, sondern kann individuell vereinbart werden. "Schon eine halbe oder eine Stunde Besuchszeit pro Woche reicht aus", erklärt sie.

Neue Lebensfreude

Der Besuch hat für die Bewohner positive Effekte. "Dadurch, dass sich die Bewohner auf diese Besuche freuen können, wird in ihnen neue Lebensfreude geweckt. Sie sehen wieder neuen Sinn in ihrem Leben." Auch den Besuchern selbst bringt diese Aufgabe viel. "Diese Dankbarkeit und das Glück, das einem entgegengebracht wird, ist unbezahlbar", beschreibt Waltraud Dold.

Konzept wird vorgestellt

Am Donnerstag, 4. April, soll das Konzept bei einem Infonachmittag im Lorenzhaus vorgestellt werden. Dort werden auch organisatorische Details erläutert. "Wir nehmen jeden, der sich interessiert, an die Hand und niemand wird am Anfang allein gelassen", versichert Borzakoglu.