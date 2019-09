von Rita Bolkart

Ein alter Bekannter, der schon die alten Bühnenbretter bespielt habe, soll die Ehre haben, zum Auftakt in die neue Spielzeit die frisch renovierte Bühne einzuweihen, meinte sie. Das wusste auch Michi Marchner zu schätzen: „Ich bin so gerne hier. Ehrlich“. Schon bei seinem Auftaktstück dichtete und reimte er gnadenlos zur Überlegung, was er hätte sein können, wäre er nicht Künstler. Bei den Variationen zu „Highway to hell“, spielte er akrobatisch mit den Wörtern und dem Publikum bis der Refrain schließlich in den Varianten „er trank sein Freibier zu schnell“ oder „das war dem Hai weng zu hell“ mündete und von seinem Publikum lautstark intoniert wurde.

Mit feinem Humor und Gitarre begeistert der Schwabinger Kabarettist Michi Marchner sein Publikum. | Bild: Rita Bolkart

Nach einem weiteren bayrischen Traditional, ebenfalls mit Publikumsunterstützung, kam er zur Feststellung: „Wir mögen uns.“ Seine besondere Spezialität sind die Songs und Vorspiele, die er nicht singt. Mit seiner herrlichen Gitarrenbegleitung gurgelt, schnauft, gluckert und nuschelt er Fantasiegeräusche ins Mikro, bis sein Publikum begeistert mitgeht. Und das geht in St. Georgen ganz schnell mit.

Mit dem Flachfischmärchen „Der Fischer und seine Frau“, gekoppelt mit tschechischen Flachfischwitzen kitzelte er die Lachmuskeln und selbst das Wort Klimawandel verlor bei Michi Marchner seinen Schrecken und seine Tragik. Völlig ungerührt beschrieb er die Folgen, wenn Holland untergeht. „Der Tag wird kommen“, orakelte er zur holländischen Wohnwagenflotte, „da fahren sie nicht mehr heim.“ Vielmehr würden die Nachbarn schon heute das Gelände erkunden und in der Zukunft einen Fahrstreifen auf der Autobahn zu holländischem Staatsgebiet erklären. Er klärte sein Publikum darüber auf, dass die Spekulantenblase kein urologisches Problem sei und ein Hedgefond keine britische Gemüsesuppe.

Riesigen Spaß hatten Michi Marchner und seine Gäste beim Entspannungslied. Selbst bei späteren kurzen Einspielern waren die Besucher sofort wieder dabei. Das eigene Alter, unglückliche Liebesbeziehungen und die Erziehung pubertärer Sprösslinge beschäftigten den Schwabinger sehr. „Liebe macht blind und blöd und geruchsunempfindlich“, so sein Fazit. Und er erinnerte an die Zeiten, als eine Familie ein gemeinsames Telefon hatte. „Wenn da einer mit dem Telefon fotografiert hätte, wäre er weggesperrt worden“, sinnierte er, ganz abgesehen von der Keimschleuder Sprechmuschel.

Wie man mit Harndrang im Autobahnstau zum Social Media Star wird, ließ das Publikum nicht nur nachfühlen, sondern viel mehr Tränen lachen. Erst nach drei Zugaben und dem Hinweis Michi Marchners, dass sein Abendessen warm wäre, ließen die Besucher den Künstler von der Bühne.