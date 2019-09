Die Stadt St. Georgen hat ein sogenanntes Starkregenrisikomanagement in Auftrag geben, das jetzt von einem Ingenieurbüro erarbeitet werden soll. Dafür hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen. Anlass ist, dass die Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen zugenommen hat.

In dem Konzept, das nun erarbeitet werden soll, kommt unter die Lupe, wo diese Niederschläge zu Problemen führen könnten. Dabei geht es nicht um das Hochwasser an Flüssen, sondern das, das in der Fläche entsteht. Also vor allem in bebauten Gebieten, in denen Regen nicht ausreichend oder falsch abfließt.

In der Betrachtung schaut man, wohin dieses Wasser fließt und ob wichtige Bereiche besonders gefährdert sind. Zum Beispiel infrastrukturell bedeutsame Einrichtungen, wie etwa das Feuerwehrhaus. Das Land Baden-Württemberg fördert solche Untersuchungen mit 70 Prozent. Der Eigenanteil der Stadt St. Georgen liegt bei 27 000 Euro. Starten könnte das Projekt bereits im kommenden Jahr.