von Renate Bökenkamp

Weil sie einem Autofahrer im Villinger Industriegebiet Vockenhauser Straße bei der Einfahrt in die Berliner Straße die Vorfahrt mit ihrem Auto die Vorfahrt genommen hatten, landen drei Jugendliche zunächst vor dem Zivilrichter.

Eine Version nach der anderen

Laut SÜDKURIER vom 4. Juni 1994 wollen sie den Unfall, bei dem ein Blechschaden von rund 900 Mark entstand, nicht verursacht haben. Sie verstricken sich in der Folge in ein Lügengespinst. Besonders der Dritte im Bunde, ein 18-Jähriger, der während der Fahrt unbeteiligt auf dem Rücksitz saß, erfindet eine Version nach der anderen, bricht bei der Aussage in Tränen aus, kehrt zur ursprünglichen Version zurück und bittet um Unterbrechung der Verhandlung.

Der Zivilrichter sieht sich veranlasst, die Angelegenheit dem Staatsanwalt zu übergeben. Zu eindeutig ist, dass sich die Jugendlichen in ein Lügengespinst manövriert haben, das zu entwirren sie nichts beitragen. Während der geschädigte Autofahrer bei seiner Version bleibt, sind sich die Jugendlichen, darunter zwei Brüder aus St. Georgen, nicht einig darüber, wann es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Audi gekommen sei. Sie pendeln zwischen „20 Meter hinter der Kreuzung“ und 50 Meter beziehungsweise mehrere Autolängen weiter.

Das wird richtig teuer

In der Hauptverhandlung vor dem Jugendgericht ist Richter Schleusner sehr schnell klar, dass hier nicht die Wahrheit gesagt wird. Zu widersprüchlich sind die Aussagen der Jugendlichen. Und einige Ungereimtheiten können auch in dieser Verhandlung nicht zweifelsfrei geklärt werden. Dafür verdonnert der Richter einen der Jugendlichen zu 350 Mark Strafe wegen Falschaussage. Für das gleiche Delikt muss der Jugendliche von der Rückbank 1000 Mark zahlen. Dem 19-jährigen Wagenlenker, den der Richter als Hauptbeteiligten ansah, brummte er eine Geldstrafe von 2500 Mark auf. Mahnendes Wort des Staatsanwalts: „Wären Sie bei der Wahrheit geblieben, wäre Ihnen nichts passiert“.