von MARIA KIENZLER

Der Verein Liederkranz Peterzell mit derzeit 106 Mitgliedern könnte in vier Jahren das 100-jährige Bestehen feiern. Aber nun gibt es Probleme wegen des hohen Alters der 22 aktiven Sängerinnen und Sänger, denn die Hälfte hat bereits den 80. Geburtstag hinter sich, wie bei der Jahresversammlung informiert wurde. Und das Durchschnittsalter aller Mitglieder beträgt 75 Jahre.

Doch so leicht lässt sich der Liederkranz nicht unterkriegen. Im Vorfeld hatte der gemischte Chor Pläne geschmiedet, um den Verein zu retten. Nachdem die Vorsitzende Friederike Kramm die Mitglieder begrüßt hatte, trat zunächst die Schriftführerin Brigitte Rosenfelder in Aktion. Sie schilderte ausführlich das vergangene Jahr mit vielen schönen Stunden und gemeinsamen Erlebnissen, angefangen von den regelmäßigen Chorproben und der Maiwanderung, über den Jahresausflug nach Österreich und den Herbstausflug an den Bodensee bis hin zum weihnachtlichen Abend mit den Grundschulkindern. „Ein harter Schlag war für uns die schwere Krankheit und der Tod unseres Chorleiters Thomas Schmidt im Oktober“, sagte Rosenfelder. Schon im Juni übernahm Alfred Schneckenburger die Singstunden, aber er habe ein schweres Erbe angetreten, weil Thomas Schmidt den Liederkranz fast 46 Jahre dirigiert hatte.

Nach dem Kassenbericht von Helga Sauter leitete Ortsvorsteher Klaus Lauble die Entlastung, die einstimmig gewährt wurde. Christiane Otte stellte anschließend das neue Konzept für den Verein vor. Chorprojekte sollen organisiert und durchgeführt werden, wie zum Beispiel Auftritte beim Stadtfest, beim Weihnachtsmarkt oder auch bei anderen Veranstaltungen. „Dafür muss noch ein Projekt-Chorleiter gesucht werden und vielleicht gewinnen wir auch neue Sänger durch unsere Auftritte“, sagte Christiane Otte. Bei der geheimen Wahl wurde das Projekt mit 33 Ja-Stimmen einmütig genehmigt. Uwe Geier wurde bei den anschließenden Teil-Neuwahlen zum zweiten Vorsitzenden gewählt, Christiane Otte zur Kassiererin und Susanne Gausmann zur Schriftführerin.