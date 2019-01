von SK

In der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr hat am Freitag ein unbekannter Täter in der katholischen Kirche in der Gewerbehallestraße den Opferstock aufgebrochen.

Der Täter erbeutete geschätzt etwa fünf Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 entgegen.