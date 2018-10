In der St. Georgener Innenstadt fand am Freitagabend ein Großeinsatz der Polizei statt. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen hatte eine männliche Person in einem Mehrfamilienhaus Drohungen ausgesprochen. Die Polizeibeamten waren seit etwa 20 Uhr vor Ort und standen laut dem Sprecher der Polizei mit dem Mann in Kontakt.

Straßen sind gesperrt

Der obere Teil der Weidenbächlestraße sowie die angrenzende Wiesenstraße wurden von der Polizei abgesperrt. Querstehende Streifenwagen blockierten die Zufahrt zum Einsatzort. Schwer bewaffnete Beamte mit Schutzwesten und Helmen hatten in diesem Bereich ein Haus umstellt. Um welches Haus es sich genau handelte, war am Freitagabend noch nicht bekannt. Auf der Straße waren mehrere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge mit Blaulicht zu sehen.

Sondereinsatzkommando ist vor Ort

Im Lauf des Abends erreichte auch ein weißer Lieferwagen mit maskierten Sondereinsatzkräften den Ort des Geschehens. Offenbar waren auch zwei Polizeihunde im Einsatz. Mehrfach kreiste ein Hubschrauber über der Bergstadt.

Gäste dürfen Kneipen nicht verlassen

Die Gäste der angrenzenden Kneipen "Klimperkasten" und "Bistro Fun" durften die Gaststätten aus Sicherheitsgründen nicht verlassen. Augenzeugen vor Ort berichteten, dass die Kneipen aufgefordert wurden, die Türen geschlossen zu halten. An den Absperrbändern trafen im Lauf des Abends viele Schaulustige ein.

