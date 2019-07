Seit Dienstagvormittag ist ein Teil des Nichtschwimmerbeckens am Klosterweiher gesperrt. Grund dafür ist eine vorangegangene Untersuchung des Gesundheitsamtes.

„Am Vormittag wurden dem Klosterweiher in St. Georgen durch unsere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Proben im Badebereich und beim Zulauf entnommen“, so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage des SÜDKURIERS. Aktuell werden die Proben nun auf Mikrobiologie und Cyanobakterien untersucht.

Aufgrund der massiven Veralgung in Randbereich hat das Gesundheitsamt ein Teilbadeverbot empfohlen, so Frank weiter. Voraussichtlich am Freitag sollen die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen. „Danach wird entschieden, wie weiter verfahren wird“, so Frank.

Bürgermeister Michael Rieger sagt auf Nachfrage des SÜDKURIER am Dienstagmittag: „Wir haben gleich reagiert und ein Teil des Weihers gesperrt.“

Seit Dienstagmittag ist auch die Feuerwehr im Einsatz. Sie wälzt mit mehreren Pumpen das Wasser um, damit der Weiher vor allem im Uferbereich mit Sauerstoff versorgt wird.