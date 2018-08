Die Kinderferienbetreuung kommt dieses Jahr gut an. In der ersten der drei Wochen sind zwar noch einige Plätze frei, in der zweiten wird es knapp und in der dritten sind gar keine Plätze mehr frei. Wöchentlich finden zwei Veranstaltungen statt. Eine fand bereits statt: Förster Thomas Leser hat den Kindern Bäume und Waldbewohner nähergebracht. Wir haben die Gruppe bei ihrer zweistündigen Wanderung begleitet.

Bild: Küster, Sebastian