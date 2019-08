Die Kinder und Jugendlichen des Trachtenvereins waren in den vergangenen Monaten viel unterwegs, wie der Verein jetzt berichtet. „Sie besuchten im April den Freundeskreis des Behinderten und zeigten dort, was sie auf den Kuhglocken alles spielen können“, heißt es in der Mitteilung. Ebenfalls hätten die Kinder den Kindergarten Weidenbächle besucht und dort auch den Kleinsten gezeigt, was man mit dem Glocken alles spielen könne. „Auf dem Programm im Kindergarten standen auch Trachtentänze“, um die Kindergartenkindern zum Mitmachen zu bewegen.

„Hollywood“ lautete das Thema beim Zeltlager in Niedereschach, bei dem auch die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins St. Georgen viel Spaß hatte. | Bild: Trachtenverein St. Georgen

Im Mai sei die Kinder- und Jugendgruppe zweimal zu Besuch in Niedereschach gewesen. Am 11. Mai habe man mit weiteren Gruppen aus dem Trachtengau Schwarzwald getanzt. Der Nachmittag sei eine gelungene Einstimmung auf das Zeltlager gewesen, das die Niedereschacher Jugendgruppe wochenlang vorbereitet habe. Das vielfältige Programm umfasste beispielsweise eine Schnitzeljagt durch Niedereschach, eine Nachtwanderung und eine Lagerolympiade.

Auftritt beim Trachtenfachmarkt in Bad Dürrheim

Am 30. Juni sei die Kinder- und Jugendgruppe in Bad Dürrheim beim Umzug zum Trachtenfachmarkt mitgelaufen. „Leider war es so heiß an diesem Tag, dass uns nur wenige Leute beim Laufen zugesehen haben. Als Belohnung gab es vom Trachtengau Schwarzwald ein Eis für jeden.“

Zum Ausflug mit den Jugendlichen ging es am 22. Juni zur Sommerrodelbahn nach Gutach. Und am ersten Juli-Wochenende sei die Kinder- und Jugendgruppe bei der Landjugend Brigach aufgetreten: „Sie zeigten ihre Trachtentänze und das Glockenspiel unter viel Applaus der Zuschauer.“

Mit Teilnehmern aus China stellen sich junge St. Georgener Trachtenträger beim Festival „Basel Tattoo“ zum gemeinsamen Foto auf. | Bild: Trachtenverein St. Georgen

Mit dem ganzen Verein ging es am 13. Juli nach Basel zum Festival „Basel Tattoo„. „Viele tollte Eindrücke haben wir sammeln dürfen, vor, während und nach dem Umzug.“

Trachtenverein freut sich auf weitere junge Teilnehmer

Der Trachtenverein macht jetzt Pause bis 13. September. Dann findet wieder jede Woche von 17 bis 19 Uhr die Tanz- und Glockenprobe der Kinder und Jugendgruppe des Trachtenvereins St. Georgen in der Musikschule statt. Eingeladen sind alle Kinder ab dem 7. Lebensjahr.