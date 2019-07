von Priska Dold

Die Klasse 6b der Realschule St. Georgen bearbeitete in diesem Schuljahr im Biologieunterricht das Thema Biene – und was liegt näher, als dies dann auch praxisnah zu verdeutlichen? Ein Besuch beim Imker stand deshalb auch noch vor den großen Sommerferien auf dem Plan.

Wanderung über die Sommerau

An einem schönen Sommermorgen wanderte die Klasse jetzt mit ihren Lehrerinnen Julia Deck und Anja Gibson über die Höhen der Sommerau zum Schwäblehof in Nußbach.

Wie das Leben im Bienenstock läuft

Sabine und Hubert Schwäble haben in vielen Lehrgängen und Fortbildungen ihr Anwesen zum „Lernort Bauernhof“ gemacht und konnten so den Schülern vieles zum Thema Bienen vor Ort vermitteln. Hubert Schwäble informierte über das Leben im Bienenstock, über die Königin natürlich und den Drohn, also die männliche Biene, die sich ausschließlich um die Königin kümmert.

Schüler sehr interessiert

Fragen hatten die Schüler natürlich auch: Wie lange leben die Bienen, wie viel Honig wird produziert und was machen die Bienen im Winter? Sie betrachteten interessiert das angebliche Durcheinander der vielen Bienen, das jedoch, so Schwäble, ganz gezielt vor sich gehe. Tausende von Bienen verrichten hier ihre Arbeit.

Mutige nehmen Wabenplatten in die Hand

Wer wollte, erhielt von Sabine Schwäble Schutzkleidung. So konnten sich die Kinder nahe an den Bienenstock heranwagen, und einige Mutige nahmen die Wabenplatten sogar auch selbst in die Hand.

Frisch geschleuderter Honig: ein Genuss!

Und Hand anlegen durften die Schülerinnen und Schüler auch: Um an den herrlichen Honig zu gelangen, musste erst eine Wachsschicht über den Waben entfernt werden. Gespannt warteten dann alle auf das flüssige Gold, das nach dem Schleudervorgang aus dem Behälter floss. Nun begann das Probieren: Klar, dass sich alle rundweg begeistert äußerten. Mit einem kleinen Quiz endete diese Exkursion, und zu Fuß ging es wieder zurück nach St. Georgen.