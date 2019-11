Das Buch nicht nur als Transportmedium für den Inhalt, sondern als eigenständiges Kunstwerk anzusehen, das ist Ziel von Thomas Geiger. Der aus Südbaden stammende und in Wien lebende Künstler ist derzeit Resident des Vereins Global Forest und stellt demnächst sein hier entstandenes Werk vor. Thema: Urinieren im öffentlichen Raum.

Ein Thema, bei dem zumindest jeder mitreden kann

Wenngleich das Thema auf den ersten und auch auf den zweiten Blick wenig appetitlich erscheint, so kann doch jeder mitreden. Dass St. Georgen für die Recherche über das öffentliche Pinkeln geradezu prädestiniert scheint, mag auf den ersten Blick wenig schmeichelhaft sein.

Anekdoten von Hillary Clinton und Bill Gates

Aber es relativiert sich, wenn man weiß, dass für den Streifzug durch die ganze Welt die „75 wildesten Urinatoren“ auch Prominente wie Hillary Clinton und Bill Gates Anekdoten rund um das Thema öffentliches Urinieren schildern. Und dass St. Georgen im Vorwort vorkommt und von hier aus die Reise um die Welt antritt.

Wildpinklerecke ist wohlbekannt

„Das Thema stand fest, bevor ich nach St. Georgen gekommen bin“, beschwichtigt Thomas Geiger, der sich in den vergangenen zwei Monaten eingehend mit dem Thema befasst hat. So weiß er, dass die öffentliche Toilette wegen wiederholten Vandalismus geschlossen wurde und mehrere Gaststätten ihre Toiletten gratis zur Verfügung stellen. Geiger kennt auch die „Wildpinklerecke“ zwischen dem Edekamarkt und dem Elisabethhaus.

Eigener Verlag gemeinsam mit seiner Partnerin

Das eigene Buch ist nur eines von verschiedenen Projekten von Thomas Geiger. Er hat gemeinsam mit seiner Partnerin Astrid Seme einen Verlag gegründet, bei dem andere Künstler ihre Kunst in Buchform veröffentlichen können.

Bücher ohne Worte

So gibt es Bücher, die ganz ohne Worte auskommen, weil eine Künstlerin aus dem Internet Fotos von Architekten veröffentlicht, die mit ihren Modellen abgelichtet wurden. Die spannende Frage nach dem Urheberrecht bleibt dabei unbeantwortet. Ein anderes Buch befasst sich mit Aufgaben wie „Versuche absichtlich, etwas nicht zu verstehen“, oder „schneide Hundekot in Scheiben.“

An die 80 Publikationen haben Geiger und seine Partnerin so bislang veröffentlicht. Die Auflagen pro Publikation bewegen sich dabei meist zwischen 200 und maximal 1000 Exemplaren.

Ganze Familie zu Gast in St. Georgen

Hannah Eckstein vom Verein Global Forest freut sich, neben einzelnen Künstlern auch einer ganzen Künstlerfamilie für einen gewissen Zeitraum eine Heimat zu geben. Denn neben Thomas Geiger und Astrid Seme gehört auch das sechs Monate alte Töchterchen Lou zu den Residenten auf Zeit.

Termine für die Buchpräsentation

Die Leiterin der Stadtbibliothek, Lucia Kienzler, freut sich, mit dem Global-Forest-Verein einen neuen Kooperationspartner zu haben. Entsprechend wird die Verlagsarbeit auch am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek vorgestellt. Die Buchpräsentation von Thomas Geiger findet am 11. Januar im Ausstellungsraum von Global Forest in der Friedrichstraße 5a statt.

