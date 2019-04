Das Schwarzwald Kammerorchester geht auf Reisen. Im November bricht das Orchester, das 2008 für das Musikfestival Bergstadtsommer initiiert wurde, zu einer 18-tägigen Konzerttournee nach China auf. Dabei muss sich das rund 20-köpfige Ensemble nicht nur musikalisch umstellen. Auch kulturell betreten die Musiker unbekannten Boden.

Initiative einer Konzertagentin

Beim Pressegespräch erläuterten Festivalleiter Karsten Dönneweg und der Vorsitzende des Vereins Bergstadtsommer, Hanno Dönneweg, wie es zu der Einladung nach China kam. „Eine Konzertagentin, die für ein chinesisches Unternehmen arbeitet, kam auf uns zu und stellte uns ihre Idee vor, eine Konzertreise nach China zu unternehmen“, erläutert Fagottist Hanno Dönneweg.

Der Schwarzwald ist im Reich der Mitte ein Begriff

Sicher wegen der musikalischen Qualität des Orchesters, aber auch wegen des Schwarzwaldes im Namen des Orchesters. „Der Schwarzwald spielt in China eine große Rolle“, sagt Karsten Dönneweg, der musikalischer Leiter des Schwarzwald Kammerorchesters ist.

Konzerthäuser von internationalem Rang

Nach intensiven Gesprächen stand fest, dass das Schwarzwald Kammerorchester diese Einladung annimmt. Mit Ausschlag gebend war auch die Tatsache, dass das Orchester in elf der spektakulärsten Konzertsäle weltweit auftreten wird. „Diese Konzerthäuser sind in den vergangenen 20 Jahren entstanden und gehören zu den schönsten und bestklingendsten auf der ganzen Welt“, schwärmt Karsten Dönneweg.

Enge Taktung wird eine Herausforderung

Insgesamt werden die Musiker elf Konzerte an elf Tagen geben. „Das wird eine Herausforderung, zumal zwischen den einzelnen Konzerthäusern schon mal mehrere Flugstunden Entfernung liegen“, so die Organisatoren. Unter anderem tritt das Orchester in der Forbidden City Concert Hall Beijing, einem Konzerthaus in der historischen Verbotenen Stadt in Peking, sowie im Oriental Arts Centre in Shanghai auf.

Aufwändiges bürokratisches Verfahren

Damit die Musiker des Schwarzwald Kammerorchesters ihre Gastkonzerte in China geben können, war trotz Einladung und Unterstützung des Kultusministeriums ein mehrstufiges Verfahren notwendig, bei dem es bürokratische Hürden zu nehmen galt.

Geboten werden Chopin und Mozart

Musikalisch präsentiert sich das Orchester mit dem Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll von Frederic Chopin in einem Arrangement für Klavier und Streichorchester, mit einem Konzert für Fagott und Orchester in B-Dur sowie der Sinfonie Nr. 29 in A-Dur, beide Werke sind von Wolfgang Amadeus Mozart.

Eigens ein chinesischer Klassiker im Programm

Auf besonderen Wunsch des Konzertveranstalters, der die Tournee begleitet, wird das Orchester zudem eine Version von „The Butterfly Lovers“, aufführen – eine chinesische Liebesgeschichte, eine Art musikalische Version von Romeo und Julia. „Dieses Stück ist ein Staatsheiligtum und ist bekannter und für die Chinesen bedeutender als die Nationalhymne“, so die Brüder Dönneweg.

"Lust auf China"

Sie freuen sich bereits auf die Konzertreise. „Die Chinesen haben Lust auf europäische Musik. Und wir und das Orchester haben Lust auf China“, fassen sie zusammen.

