Im Rotkreuz-Ortsverein herrscht Unmut. Zum Jahresende sind zwölf aktive Mitglieder aus Solidarität mit einem ehemaligen Mitglied und aus Protest gegen die Vereinsführung aus dem Verein ausgetreten – darunter mehrere Mitglieder, die ein Vorstandsamt innehatten. Der erste Vorsitzende Johannes Probst hatte sein Amt wegen des schwelenden Streits bereits im Herbst niedergelegt. Nach SÜDKURIER-Informationen war ein seit Längerem schwelender Streit zwischen der Führungsspitze und einem ehemaligen Mitglied der Bereitschaftsleitung der Grund für die Aus- und Rücktrittswelle.

Ein Insider berichtet gegenüber dem SÜDKURIER von „Machenschaften, die einem Verein, der sich Menschlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat, nicht würdig sind.“ Nach dieser Darstellung soll ein Streit zwischen dem 2017 zum Vizevorsitzenden gewählten Willi Hils und der Bereitschaftsleitern Silke Schwinghammer, die sich über viele Jahre stark im Verein engagierte, Auslöser gewesen sein.

Willi Hils bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass zum Jahresende mehrere Mitglieder aus dem Ortsverein ausgetreten sind. Er verwahrt sich jedoch gegen den Vorwurf, persönliche Machtkämpfe zu betreiben und betont, dass die Probleme zwischen Schwinghammer und der Vereinsführung bereits bestanden hätten, bevor er zum Vizevorsitzenden gewählt wurde. „Bereits mein Amtsvorgänger hat sein Amt wegen Problemen mit Frau Schwinghammer niedergelegt“, so Hils.

Silke Schwinghammer sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Streitigkeiten sehr wohl mit Hils Person zu tun gehabt hätten. Demnach betreibe sie erfolgreich den Schulsanitätsdienst an der Robert-Gerwig-Schule. DRK-Ortsvereinsmitglieder hätten angesichts dieses Zulaufs mehrfach Verwund­erung geäußert, weshalb das Jugendrotkreuz dagegen nur wenig Mitglieder habe. Hils, der auch seit vielen Jahren Leiter des Jugendrotkreuzes ist, sieht die Gründe dafür in der Ganztagsschule, die den Schülern nur wenig Zeit lasse, sich im Jugendrotkreuz zu engagieren. „Das erweckt jedoch den Eindruck, dass das Jugendrotkreuz ausschließlich aus Schülern der Ganztagsschule besteht, was so nicht richtig ist“, so Schwinghammer. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf andere Schulen, wo es keine Ganztagesschule gebe, wo theoretisch also mehr Freizeit gegeben sei. Sie hat sich laut ihrer Aussage jedoch zu keinem Zeitpunkt an der Diskussion um das Jugendrotkreuz beteiligt.

Im Laufe des vergangenen Jahres schaukelten sich die Emotionen zwischen den Mitgliedern, die sich zwischenzeitlich in zwei Lager spalteten, ziemlich hoch. Selbst Bemühungen von Seiten des Landes- und des Kreisverbandes vermochten kein Ergebnis herbeizuführen. Im November 2018 fand ein weiteres Mediatorengespräch im Beisein von Vertretern des Landes- und des Kreisverbandes statt. Dieses Gespräch habe erneut zu keinem Konsens geführt, worauf Schwinghammer ihre Mitgliedschaft beim Rotkreuz-Ortsverein selbst beendete. Mit der Konsequenz, dass dem Rotkreuz-Ortsverein zum Jahresende ein Dutzend Kündigungen von teilweise langjährigen aktiven Mitgliedern auf den Tisch flatterte. Wie Schwinghammer sagt, „waren dies keine Sammelaustritte. Jedes Mitglied hat diese Entscheidung letztlich selbst getroffen.“

Wie Willi Hils betont, spürt die Bevölkerung nichts von dem Unmut, der momentan innerhalb des Ortsvereins besteht. „Unsere Aufgaben wie Blutspenden und Sanitätsdienste laufen davon unberührt weiter.“ Auch die Zahl der Mitglieder erhole sich. „Es sind inzwischen wieder Mitglieder zurückgekommen, die sich aufgrund der Unstimmigkeiten bereits vor einiger Zeit zurückgezogen haben. Wir haben eine gute Stimmung im Ortsverein und führen unsere Dienstabende und Fortbildungen wie gewohnt durch.“ An diesem Samstag soll mit einer Jahresauftaktfeier sozusagen ein Neustart des Ortsvereins erfolgen.

Johannes Probst, der den Posten als Vorsitzender 2015 übernahm, bestätigt seinen Rücktritt als Vorsitzender, der bereits im September vergangenen Jahres erfolgte. Dieser Schritt sei ein Druckmittel gewesen, „um weitere Spaltungstendenzen nicht verantworten zu müssen und weil es weder dem Kreis- noch dem Landesverband gelungen ist, hier Brücken zu bauen.“ Er attestierte der ausgetretenen Silke Schwinghammer einerseits „vielleicht zu großes Engagement und hohe Kompetenz. Allerdings vermisste ich eine Kompromissfähigkeit und eine integrative Kompetenz.“

Die Führungsspitze des Rotkreuz-Ortsvereins besteht derzeit aus Willi Hils als stellvertretendem Vorsitzenden, mehreren Beisitzern und einer Bereitschaftsärztin.