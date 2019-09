Das Festival der schrägen Töne wirft in Peterzell seine Schatten voraus. Damit das Fest in der Zeit vom 13. bis 16. September stattfinden kann, sind eine Woche zuvor bereits 20 Helfer dabei, die ersten Vorbereitungen zu treffen. Wie vom Pressesprecher der Bürgerwehr Peterzell, Stefan Zähringer, zu erfahren ist, ist mit der Ausweisung und Umzäunung der drei zur Verfügung stehenden Parkplätze begonnen worden. Ein weiterer Trupp kümmert sich um die Einzäunung des Festplatzes mit rund 300 Metern Absperrgitter. Das ist keine leichte Aufgabe, denn die mit Einstecklöchern versehenen Betonklötze haben schon ein rechtes Gewicht und die darin zu befestigenden Gitter können nur mit zwei Helfern aufgestellt werden.

Zelt für 2000 Gäste

Drei andere Mitglieder stehen auf dem Gerüst der Werbetafel, um die Tage bis zum Festauftakt anzuzeigen. Mit dem Zeltaufbau wird eine Fläche von 30 mal 45 Meter überbaut. Das Zelt fasst rund 2000 Gäste. Weitere Vorbereitungen sind bereits getroffen worden. So steht der Hauptstromanschluss, den die EGT gelegt hat. „Zum Glück haben wir etliche Handwerker in der Bürgerwehr, die mit ihrem Einsatz helfen“, sagt Zähringer. Mit der Stromverteilung im Zelt zu den Geräten wird Zunftmeister Matthias Aberle als gelernter Elektriker beginnen, sobald das Zelt aufgestellt ist.

240 Helfer schaffen in 300 Schichten

Für Pressesprecher Zähringer ist klar, dass viele helfende Hände benötigt werden: „Wir haben den Dienstplan in 300 Schichten mit 240 Helfern eingeteilt.“ So zeigen sich Zunftmeister Aberle und Pressesprecher Zähringer froh darüber, dass an die 100 freiwillige Helfer von St. Georgener Vereinen zum Gelingen beitragen.

Am Freitag ist alles Schlager

Am Eröffnungsabend am 13. September werden DJ Facio aus St. Georgen zur Unterhaltung beitragen und die Familie Hossa mit einem bunten Schlagerangebot der 70er und 80er Jahre aufwarten. Die Bürgerwehr wünscht sich dazu natürlich viele Besucher im Outfit der Schlagerjahre – da kommt Stimmung auf.