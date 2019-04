Dumpfes Trommeln tönt aus der St. Georgener Innenstadt – ist da etwa ein Straßenmusiker mit Bongo-Trommeln am Werk? Ein schneller Blick durchs Fenster zeigt jedoch keinen kreativen Trommel-Künstler, sondern Mitarbeiter des Bauhofs, die beim leeren der öffentlichen Mülleimer unfreiwillig musikalisch geworden sind. Dass ganz normale Alltagsgeräusche in so mancher Ohren aber tatsächlich wie Musik klingen mag, beweisen allerlei Produkte, die es im Internet – wo sonst – zu finden gibt.

Meisterwerke der Musik

Denn anders kann man bestellbare Meisterwerke wie die Eisenbahnträume nicht erklären, die Zug- und Naturgeräusche zusammenführen und in einen tonalischen Ohrenschmaus verwandeln. Wer dafür kein Geld ausgeben will und dem Schienengefährt eh nicht zugeneigt ist, kann sich auch ein einstündiges Video mit dem Namen "Ambient Sound Table Drill Sound-Bohrmaschine Geräusch" auf Youtube anschauen beziehungsweise -hören. Hier bekommt der geneigte Zuhörer die volle Dröhnung Bohrmaschine um die Ohren geschlagen.

Eine Dampflok und eine Waschmaschine können schöne Laute von sich geben – oder? | Bild: Stefan Sauer (dpa) und Florian Schuh (dpa)

Das Album aus der Waschmaschine

Wer aber mehr künstlerische Eigenleistung honorieren will, kann auch zu einer DVD von zwei Künstlern aus dem amerikanischen Baltimore greifen. Sie, so beschreibt es der Verkäufer, haben ein "Album aus Sounds kreiert, die von ihrer Waschmaschine, Modell Whirlpool Ultimate Care II, stammen". Und wer nichts auf die Ohren haben will, seiner Waschmaschine aber trotzdem übermäßig zugeneigt ist, kann sich im Internet "Waschmaschinenimpressionen" bestellen. Mit dieser tollen DVD kann man Waschmaschinen – nun ja, beim Waschen – auf dem Fernseher oder dem Computer anschauen.

Wie begehrt diese Produkte allerdings sind und welchen Absatz sie finden, ist unklar. Sollte jedoch derlei aufgenommene Alltagsmusik tatsächlich rentabel sein, könnte doch auch der hiesige Bauhof in das Geschäft einsteigen und eine eigene musikalische Komposition herausbringen. Zum Beispiel mit dem Titel "Die Klänge des Leerens" – oder so ähnlich.