Der SPD-Ortsverein St. Georgen hat am Dienstagabend seine Liste für die Gemeinderatswahlen am Sonntag, 26. Mai, nominiert. Die Sozialdemokraten haben 20 Kandidaten im Alter von 17 bis 69 Jahren gefunden. Alle, die für die Partei bisher schon im Stadtparlament sitzen, treten bei der Wahl erneut um ein Mandat an. Bislang hat die Fraktion fünf von 22 Sitzen im Gremium inne und ist damit drittstärkste Kraft in der Bergstadt.

St. Georgen Freie Wähler nominieren 20 Kandidaten für den St. Georgener Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Wahlkampf läuft bereits

In seiner Ansprache sagte Oliver Freischlader, SPD-Fraktions- und Ortsvereinsvorsitzender: "Man sieht, dass wir uns mittlerweile voll im Wahlkampf befinden." Er bezog sich damit unter anderem auf eine Äußerung des Vorsitzenden der Freien Wähler St. Georgens, Marc Winzer, der besonders hervorhob, dass seine Gruppierung nicht von einer Partei abhängig sei. Diese Äußerung hatte Diskussionen ausgelöst, auch durch einen Leserbrief, der im SÜDKURIER erschien. Freischlader sagte dazu: "Ich verstehe nicht, warum wir uns von der Mutterpartei abgrenzen sollten. Wir stehen in der Tradition der Partei." Die SPD stehe unter anderem für Solidarität und dafür, dass starke Schultern mehr tragen müssen, als schwache. Zwar bekomme er als Vorsitzender des Ortsvereins regelmäßig Post aus Stuttgart und Berlin, jedoch nicht, um dadurch Anweisungen zu bekommen. Seine Entscheidungen, so Freischlader, müsse jeder Gemeinderat mit sich selbst ausmachen, um das Beste für St. Georgen herauszuholen.

St. Georgen Kommunalwahl: CDU schickt 18 Kandidaten ins Rennen um einen Sitz im St. Georgener Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Der Jüngste ist 17 Jahre alt

Mit den 20 Kandidaten, die diese Werte für die SPD in St. Georgen vertreten wollen, hat nun auch die letzte Gemeinderatsfraktionen ihre Liste benannt. Mit Gabriel Dörr, der erst 17 Jahre alt ist, bietet die SPD auch den jüngsten aller Kandidaten auf, der auch nur antreten darf, weil er bis zur Kommunalwahl die Volljährigkeit noch erreichen wird. Mit der Versammlung der SPD steht auch fest, dass keine Gruppierung es geschafft hat, die Maximalzahl von 22 Kandidaten, so viele Plätze sind im Gemeinderat in der Bergstadt zu vergeben, zu nominieren. Für die SPD sehe Freischlader aber eine "schöne Liste". Ihm sei auch um die Zukunft nicht bange: "Es gibt viele, die zu uns halten", sagte er.

St. Georgen Die FDP will wieder drei Sitze am Ratstisch der Bergstadt Das könnte Sie auch interessieren

Mandatsträger zuerst

Bei den Kandidaten stehen die aktuellen Gemeinderäte oben auf der Liste. Für die weitere Reihenfolge machte der Ortsvereinsvorsitzende einen Vorschlag, der per Abstimmung beschlossen wurde. So stehen die Kandidaten auf der Liste: Oliver Freischlader (55, Arzt), Barbara Bahsitta (58, Einzelhandelskauffrau), Hansjörg Staiger (69, Maschinenbautechniker), Vesna Pallasdies (47, Krankenschwester), Guido Santalucia (51, Lehrer), Regina de Souza (55, Erzieherin), Gabriel Dörr (17, Schüler), Kerstin Heinrich (45, Krankenschwester), Thomas Fröschl (54, Lagerist), Carolin Sprich (45, Industriekauffrau), Jörg Haas (58, Architekt), Ute Grathwohl (48, Krankenschwester), Lutz Henselmann (61, Feinmechaniker), Monika Bösinger (62, Lehrerin), Heiko Jakubowski (58, Werkzeugmechaniker), Stefan Plaaß (58, Werkzeugmechaniker), Peter Fichter (66, Geschäftsführer), Reinhold Walter (62, Postbeamter), Stefan Zeitler (66, Jurist) und Klaus Baumgärtner (67, Verkaufsleiter).

St. Georgen Gemeinderatswahl am 26. Mai: Grüne Liste stellt zehn Kandidaten auf Das könnte Sie auch interessieren