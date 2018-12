von SK

Ein 69-jähriger Skoda-Fahrer war am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertages auf der Bundesstraße 33 von St. Georgen in Richtung Villingen unterwegs und kam aus bislang nicht bekannten Gründen kurz vor Ortsende in Richtung Villingen zunächst mehrfach leicht und schließlich vollständig auf die Gegenfahrbahn.

Vier verletzte Personen und rund 15 000 Euro Schaden hat der Verkehrsunfall gefordert, der sich am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, ereignet hat.

Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch ausweichen; einem nachfolgenden 31-jährigen Toyota-Fahrer reichte es dagegen nicht mehr. Zwischen dem Skoda und dem entgegenkommenden Toyota kam es zu einem heftigen Frontalzusammenstoß, wobei der Skoda-Fahrer nach ersten Ermittlungen schwer und drei Insassen im Toyota leicht verletzt wurden.

Die Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in umliegende Kliniken. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.