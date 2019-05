Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag in St. Georgen auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammen gestoßen. Der Fahrer, ein über 70-jähriger Mann, fuhr auf der Alten Landstraße in Richtung Jörglisbergweg. In Höhe einer Bäckerei geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden, mit einer Frau besetztem Auto zusammen. Die Frau blieb unverletzt, das Rote Kreuz kümmerte sich um den Autofahrer, der möglicherweise unter gesundheitlichen Problemen litt. Die Feuerwehr rückte aus, um ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeiten aufzunehmen. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.