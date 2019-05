Erfahrung und neue Sichtweisen ergänzen sich gut – diese Meinung teilen der 24-jährige Michael Gausmann und der 68-jährige Fritz Weißer, die beide über die Liste der Freien Wähler in den Stadtrat der Bergstadt wollen. Dass es ihm nicht an Erfahrung mangelt, ist sich der der in Oberkirnach geborene Ingenieur Weißer sicher. Von 1994 bis 2014 – mit einer Unterbrechung von 2004 bis 2007 – saß er im Oberkirnacher Ortschaftsrat, von 2009 bis 2014 als Ortsvorsteher. Bei der letzten Kommunalwahl wurde er in den Gemeinderat gewählt. „Ich habe mich schon immer für die Ortschaft und die Stadt interessiert“, erklärt er sein Engagement in der Kommunalpolitik. Doch nicht nur dort habe er bereits Erfahrung gesammelt, erzählt er. Sieben Jahre lang war er Gesamtelternbeiratsvorsitzender, zehn Jahre lang Elternbeiratsvorsitzender an der Robert-Gerwig-Schule.

St. Georgen Kommunalwahl: Ob 17 oder 69 – in den Zielen sind sich beide Generationen einig Das könnte Sie auch interessieren

Einer, der seine Erfahrungen nun sammeln will, ist Michael Gausmann. Der 24-jähriger studiert als Dualer Student Holztechnik in Moosbach und arbeitet in Freudenstadt. Trotz weiter Strecke zur Arbeitsstelle pendelt er lieber und wohnt weiterhin in seiner Heimatstadt St. Georgen. „Nur nach Moosbach wäre es zu weit, da wohne ich vor Ort“, erzählt er. Vollständig hier wegziehen komme für ihn nicht in Frage, schließlich hänge sein Herz an der Stadt, betont er. In seinen vier Jahren als Sprecher des Jugendgemeinderats konnte er gute Einblicke in die Kommunalpolitik erhalten. Nun will er sich selbst dort engagieren. „Ich finde, dass in der kommunalen Politik alle mehr aufeinander zugehen, die Parteizugehörigkeit spielt da keine große Rolle. Gerade in St. Georgen versucht jeder, wichtige Ziele für die Bergstadt zu erreichen und das Beste für die Stadt zu tun“, erklärt er seinen Anreiz für die Wahl.

Nahverkehr ein Thema

So denkt Michael Gausmann gerne an seine Schulzeit in St. Georgen zurück. Der 24-jährige Duale Student ging aufs Thomas-Strittmatter-Gymnasium und kann sich, wie er sagt, nur an Positives erinnern. „Zu meiner Zeit hat es nicht an vielem gemangelt. St. Georgen hat ein breites Spektrum und alle Schulsysteme vor Ort.“ Fritz Weißer hat mit seinen 68 Jahren noch andere Zeiten erlebt. Zu seiner Schulzeit, erzählt er, war eine weiterführende Schule aus Mobilitätsgründen kein Thema. „Es war schwierig, nach St. Georgen zu kommen, es gab keine Busverbindungen zum Gymnasium. Eine höhere Schulbildung stand deshalb nicht zur Diskussion.“ Erst nach seiner Berufsausbildung als Feinmechaniker hatte er auf dies auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und ein Ingenieurs-Studium abgeschlossen. Nun, Jahrzehnte nach seiner Schulzeit, sieht er immer noch Probleme mit den Busverbindungen. „Das ist auch heute noch nicht optimal“, erklärt er. „Wir haben zwar die Schulbusverbindungen, die auch Erwachsene nutzen können, doch außerhalb der Schulzeiten haben wir keinen öffentlichen Busverkehr.“ Deshalb, so Weißer, brauche es Lösungen, auch für ältere Menschen, die nicht mehr Auto fahren können. Dabei sei dem 68-Jährigen bewusst, dass Busse nicht nur für wenige Fahrgäste fahren können. Abhilfe könnten da private Fahrdienste leisten, so Weißer.

St. Georgen Alfred Welpe und Marc Lieber von der FPD wollen die Bergstadt attraktiver machen Das könnte Sie auch interessieren

Auch für Michael Gausmann ist der öffentlichen Nahverkehr ein Thema, auch aus der Sicht der Jugendlichen. „Die Verbindungen lassen die Jugendlichen derzeit nicht so spontan sein, wie sie es gerne sein wollen“, weiß Gausmann. Lösungen in diesem Bereich zu finden sei jedoch schwierig, erklärt der 24-Jährige, „weil man mit vielen Unternehmen ins Gespräch kommen muss und natürlich die Wirtschaftlichkeit für diese eine wichtige Rolle spielt.“ Außerdem benötige es Zeit, bis man in diesem Bereich Erfolge erzielen kann, so Gausmann. Auch Jugendräume liegen Gausmann am Herzen, ist er immer noch am Bahnwärterhauschen aktiv, an dessen Entstehung er in seiner Zeit im Jugendgemeinderat beteiligt war. Ebenfalls interessiere ihn die Innenstadtsanierung. „Dort besteht die Möglichkeit, den Marktplatz und die Innenstadt als ein Treffpunktzentrum für Jung und Alt zu verwirklichen.“

St. Georgen Klaus Lachner und Manuel Geiger starten bei der Kommunalwahl ins politische Neuland Das könnte Sie auch interessieren

Für Fritz Weißer ist das Stadtentwicklungskonzept ein Grund für eine weitere Kandidatur: „Da ich am Stadtentwicklungskonzept mitbeteiligt war, möchte ich gerne an der zukünftigen Umsetzung und Weiterentwicklung, insbesondere der anstehenden Stadtkernsanierung, mitwirken und mitentscheiden.“