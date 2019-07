von Lea Spormann

Einige Einwohner der Seebauernhöhe St. Georgen haben langsam die Nase voll. An der Ecke Schwarzwaldstraße Belchenweg, auf dem Gelände der alten Sparkasse, wuchert die Wiese nur so vor sich hin. Sehr verwildert sieht das leer stehende Gebäude nun aus und das stört so manchen Bewohner sehr. Sie wollen, dass die Wiese gemäht und gepflegt wird.

Muskelkater und Zecken

Und auch eine Wiese auf dem Vita Parcours frustriert Sportlern und Spaziergänger gleichermaßen. Die Wiese ist auch hier an ein paar Stationen sehr hoch, sodass man sich bei seiner sportlichen Betätigung neben einem Muskelkater auch noch Zecken holen kann. Doch wer tut was gegen die viel zu hohen Wiesen in der Stadt?

Der Bauhof St. Georgen ist dafür zuständig, alle städtischen Wiesen zu mähen. Dazu gehört auch das Vita-Parkours-Gelände. Auf Nachfrage erklärt Melanie Reinl, Pressesprecherin der Stadt, dass dieses Gelände vermutlich nicht absichtlich ausgelassen wurde. „Ich weiß, dass der Bauhof seine Arbeiten gut macht, allerdings können wir natürlich auch nicht alles immer sofort machen“, sagt sie. Außerdem bemerkt sie, dass Hinweise aber immer gerne entgegengenommen werden und die Station des Vita Parcours vermutlich bald gemäht wird.

Der Balancierbalken des Vita Parcours, ist kaum noch zu sehen. | Bild: Lea Spormann

Bei dem ehemaligen Gelände der Sparkasse ist es allerdings eine andere Situation. Das Gelände ist in Privatbesitz, weshalb sie dort nicht mähen dürfen. „Wir dürfen auf Privatgeländen leider erst etwas unternehmen, wenn die Wiese den Straßenverkehr negativ beeinträchtigen würde“, sagt Reinl. Allerdings habe die Stadt den Besitzer bereits informiert, damit er sich hoffentlich bald, um das Gelände kümmert.