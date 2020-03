Vermutlich beim Ausparken hat ein Unbekannter am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ein anderes Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilt, war der Fiat auf dem Aldi-Parkplatz in der Industriestraße abgestellt, während der 43-jährige Fahrer einkaufen war. Als er zurückkehrte, bemerkte er einen Streifschaden am Kotflügel hinten rechts.

Der Unfall dürfte von einem Autofahrer verursacht worden sein, der seinen Wagen, bei dem es sich um einen dunklen Kombi mit VS-Kennzeichen gehandelt haben soll, rechts neben dem Fiat geparkt hatte. Durch die Kollision entstand am geparkten Fiat ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei St. Georgen nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer0 7724/949500 entgegen.