Ein unbekannter Tatverdächtiger ist am Samstagvormittag bei einem Lebensmitteldiscounter in der Industriestraße bei einem Betrugsversuch gescheitert. Laut Polizeiangaben legte dieser gegen 9.30 Uhr in der Filiale zwei Elektronikartikel vor und behauptete, die beiden Artikel bei einem früheren Besuch gekauft zu haben und bat die Verkäuferin um Umtausch der Ware.

Personal bleibt aufmerksam

Die angesprochene Verkäuferin rief den Filialleiter hinzu, dieser übergab dem Kunden einen Rückgabeschein zum Ausfüllen und bat den Kunden, anschließend mit seinem Ausweis zu ihm ins Büro zu kommen. Nachdem der vermeintliche Kunde der Verkäuferin kurz einen Ausweis vorhielt, verließ er die Filiale. Die Überprüfung der vorgelegten Ware führte zur Feststellung, dass diese zuvor aus der Auslage genommen worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte die Absicht, betrügerisch eine Umtauschentschädigung zu erhalten oder die Ware möglicherweise bei günstiger Gelegenheit zu stehlen. Er scheiterte jedoch an der Aufmerksamkeit des Filialpersonals.

Auffälliges Tattoo am Hals

Der Tatverdächtige wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und gepflegt beschrieben. Er trug eine dunkle Mütze und eine Brille. Auffällig war, so heißt es, ein größeres Tattoo an der linken Halsseite mit den Buchstaben „LA“ unterhalb des Ohres und die auffällige Zahnstellung des Unbekannten.

Der Verkäuferin zeigte er nach bisherigen Erkenntnissen eine Ausweiskarte mit dem Hoheitszeichen des Staates Türkei vor, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen türkischen Staatsangehörigen handelt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen oder ein möglicherweise durch diesen benutztes Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter 07724/949500 zu melden.